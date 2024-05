Remaniement du conseil d'administration de Tourisme Montréal

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Lors de son assemblée générale annuelle, Tourisme Montréal a annoncé la nomination de Madame Nathalie Maillé en tant que nouvelle présidente du conseil d'administration. Élue à l'unanimité, la directrice générale du Conseil des arts de Montréal devient la première femme à présider le conseil d'administration de cet organisme centenaire. Celle qui a auparavant été présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal apporte avec elle une vaste expérience en gouvernance ainsi qu'une vision novatrice pour la culture et l'avenir du tourisme montréalais.

Elle succède donc à Philippe Sureau, qui a dirigé le conseil avec distinction pendant 6 ans. M. Sureau a laissé une empreinte indélébile sur l'organisme, guidant avec succès Tourisme Montréal vers une saine croissance. Toute l'équipe rend hommage à M. Sureau pour ces années de leadership exceptionnel durant lesquelles il a joué un rôle clé.

« Je suis honorée de prendre la présidence du conseil d'administration de Tourisme Montréal, un organisme qui joue un rôle essentiel dans la vitalité de notre ville. Je suis convaincue que notre vision commune alliant engagement envers la culture, durabilité et ambition économique continuera à renforcer l'attrait de Montréal comme destination touristique de premier plan » déclare Nathalie Maillé, nouvelle présidente du conseil d'administration de Tourisme Montréal

« Présider ce conseil m'a permis de servir Montréal et son industrie du tourisme. Aujourd'hui, je quitte une organisation qui va très bien ! Tourisme Montréal forme une équipe intelligente, dynamique et orientée vers des résultats concrets, ayant un souci aigu des intérêts et du succès des membres de l'organisation. Remerciements à Yves Lalumière qui dirige depuis 10 ans l'organisation avec leadership et diligence, ainsi qu'à tous les administratrices et administrateurs avec lesquels j'ai eu le plaisir de siéger » affirme Philippe Sureau, président sortant du conseil d'Administration de Tourisme Montréal

« Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Philippe Sureau pour son dévouement envers Tourisme Montréal. Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement sans faille. Je suis aujourd'hui ravi d'accueillir Nathalie Maillé à la tête du C.A. Sa passion pour Montréal et sa vision seront des atouts précieux pour nous ! Ce nouveau conseil d'administration est prêt à continuer à faire progresser Tourisme Montréal vers de nouveaux sommets » affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

À cette occasion, Tourisme Montréal a officialisé l'arrivée de trois nouveaux administrateurs :

M. Philippe Rainville , Ancien président d'Aéroport de Montréal

, Ancien président d'Aéroport de Montréal M. Daye Diallo , Directeur principal, politique de main-d'œuvre et intelligence économique au Conseil du patronat du Québec

, Directeur principal, politique de main-d'œuvre et intelligence économique au Conseil du patronat du Québec M. James Papadimitriou , Associé chez McCarthy Tétrault

L'organisme a chaleureusement souligné l'apport des membres sortants, Andy Nulman, Myriam Achard et Marie-Ève Brunet Kitchen pour leur engagement, leur dévouement et leurs contributions précieuses tout au long de leur mandat.

Par la même occasion, Tourisme Montréal a publié son rapport annuel 2023, lequel faisant état des réalisations et bilans de l'année.

Pour consulter le rapport annuel et les états financiers 2023.

Pour consulter la liste des administrateurs de Tourisme Montréal, c'est par ici.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290, [email protected]