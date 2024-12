Remaniement au fédéral : le développement du commerce intérieur canadien doit être une priorité

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la formation du nouveau Conseil des ministres par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et tient à souligner de nouveaux mandats pour les ministres montréalais et québécois.

« Nous avons plus que jamais besoin d'un Conseil des ministres fort et uni à Ottawa. L'état des finances publiques et les tensions grandissantes avec la future administration américaine nous obligent à adopter une approche prudente et mesurée. Je salue en ce sens les nominations du premier ministre et j'offre à tous les nouveaux ministres mon entière collaboration », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous accueillons favorablement la nomination de Rachel Bendayan en tant que ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, et d'Elisabeth Brière comme ministre du Revenu national. Le Québec et notre métropole continuent d'être bien représentés au Conseil des ministres et c'est une bonne nouvelle pour notre communauté d'affaires. Je salue la nomination de Steven MacKinnon, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, avec qui nous avons collaboré lors des récents conflits de travail. Ce sont des promotions bien méritées pour des élus d'expérience », a ajouté Michel Leblanc.

« Je tiens à féliciter Anita Anand pour sa nomination en tant que ministre des Transports et du Commerce intérieur. C'est une demande de longue date du milieu des affaires que de renforcer le commerce intérieur canadien, et la nomination d'une ministre expérimentée chargée de ce dossier est un excellent signal envoyé par le gouvernement fédéral. Bravo! », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]