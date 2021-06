REM sur la couronne Nord - Les maires et les préfets de la couronne Nord critiquent CDPQ Infra et demandent une intervention gouvernementale

COURONNE NORD, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - La Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN) critique vertement l'attitude de la CDPQ Infra qui refuse de réaliser une étude crédible, sérieuse et transparente sur le prolongement du REM de l'Est vers la couronne Nord et se tourne vers l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour que celle-ci prenne le relais et débute la préparation d'un dossier d'opportunité pour ce projet.

Depuis l'annonce par la CDPQ Infra et le gouvernement du Québec du projet de prolongement du REM vers l'est et le nord de Montréal au coût estimé de 10 G$, plusieurs échanges et rencontres stériles ont eu lieu entre les représentants de la TPÉCN et les autres acteurs de l'écosystème du transport en commun -- incluant le ministre des Transports François Bonnardel et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Chantal Rouleau -- pour réitérer les demandes de la Table.

Malheureusement, la CDPQ Infra semble incapable d'écoute : alors que la TPÉCN demande un prolongement du REM de l'Est suivant le tracé vers la Gare de Mascouche en utilisant l'emprise ferroviaire d'exo (en remplacement du train de Mascouche), aucun des tracés considérés par la CDPQ Infra ne correspond à la demande de la couronne Nord.

En effet, si la CDPQ Infra a étudié trois scénarios de prolongement du REM de l'Est de Pointe-aux-Trembles jusqu'à Repentigny (via Notre-Dame, Iberville ou l'A-40), son « étude » compte de nombreuses problématiques :

Aucun des scénarios ne dessert l'ensemble des bassins des MRC de l'est de la couronne Nord représentant près de 290 000 habitants;

Aucune des MRC ( Les Moulins et L'Assomption) ni des municipalités visées n'ont été consultées et encore moins mises à contribution dans le cadre des analyses de la CDPQ Infra;

et L'Assomption) ni des municipalités visées n'ont été consultées et encore moins mises à contribution dans le cadre des analyses de la CDPQ Infra; Aucune évaluation des impacts sur l'utilisation de la Ligne de Mascouche n'a été présentée selon les secteurs d'origine des usagers (couronne Nord et Montréal);

n'a été présentée selon les secteurs d'origine des usagers (couronne Nord et Montréal); Aucune évaluation n'a été faite des impacts opérationnels pour exo ni des inconvénients pour la clientèle de la Ligne de Mascouche qui sera obligée d'effectuer un rabattement sur le REM à Pointe-aux-Trembles ;

; Aucune mention n'a été faite au sujet du rabattement des autobus de la couronne Nord vers la Gare Pointe-aux-Trembles qui sera exigé par la CDPQ Infra;

Aucune évaluation des impacts financiers pour les municipalités n'a été faite quant à la mise en opération du REM et du maintien de la Ligne de Mascouche .

REM vers Laval

Dans la foulée des rencontres ayant eu lieu au cours des derniers mois, la TPÉCN a également réaffirmé à de nombreuses reprises sa volonté que le prolongement à l'étude du REM de la station Bois-Franc jusqu'à Laval soit prolongé jusqu'à Boisbriand. La TPÉCN est extrêmement inquiète vis-à-vis cette étude en cours par la CDPQ Infra, craignant que des omissions et des biais méthodologiques similaires à l'étude du REM de l'Est ne se reproduisent.

Rappelons que la région métropolitaine vient tout juste de vivre une grande consultation du Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif sous l'égide de l'ARTM. La TPÉCN a, bien sûr, participé à cette démarche et ses demandes ont clairement été énoncées : les résidents de la couronne Nord méritent un vrai réseau structurant de transport collectif. De plus, le mémoire soumis à l'ARTM lors de l'étude du PSD en début de la présente année faisait spécifiquement mention de la volonté de la Table de voir se poursuivre ces deux antennes du REM jusqu'à la couronne Nord.

Citations

« Le prolongement du Réseau express métropolitain (REM) vers l'est et le nord de Montréal est une annonce majeure pour la mobilité à Montréal, mais encore une fois décevante pour la couronne Nord qui est à nouveau délaissée. Depuis, la TPÉCN n'a cessé de manifester son désaccord avec le tracé proposé par la CDPQ Infra dans la planification actuelle du prolongement du REM de l'Est. Il est inéquitable pour nos citoyens et il n'a pas été conçu d'une façon métropolitaine. »

Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny,

préfète de la MRC de L'Assomption et présidente de la TPÉCN

« Le REM de l'Est tel qu'il est porté actuellement par la CDPQ Infra signe l'arrêt de mort de la ligne de Mascouche dont la rentabilité est déjà fragilisée par les travaux de la phase 1 du REM et la pandémie qui entraîne la mise en place du télétravail à grande échelle et la diminution des déplacements vers le centre-ville. Après toute l'énergie investie dans notre train de banlieue, sommes-nous vraiment prêts à ce que cette infrastructure ne serve qu'à rabattre les usagers vers le REM dans l'est de Montréal ? »

M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

et préfet de la MRC Les Moulins

« Pour la Table, il est incompréhensible de statuer sur le terminus du REM à Pointe-aux-Trembles, soit à moins de 5 km du territoire de la couronne Nord, sans même considérer sérieusement les opportunités de prolongement dans notre secteur. L'absence totale de perspective métropolitaine dans un tel investissement met grandement en danger le développement de la CMM et perpétue l'absence de considération des intérêts de nos usagers dans la réflexion sur le transport collectif. Comme d'habitude, les citoyens de la couronne Nord sont les grands oubliés du développement métropolitain. »

M. Marc-André Plante,

maire de Terrebonne

« Au-delà du prolongement de la portion est du REM vers les municipalités de la couronne Nord, l'adoption du réflexe métropolitain en matière de mobilité implique également que la couronne Nord soit prise en compte dans le cadre du dossier du prolongement du REM à Laval. Pour la Table, cette portion du réseau structurant doit assurément se rendre jusqu'à Boisbriand pour desservir les citoyens du centre de la couronne Nord. Il faut éviter un scénario comme celui du REM de l'Est. Les citoyennes et citoyens de la couronne Nord doivent être desservis au même titre que tous les citoyens de la CMM. »

Mme Marlene Cordato

mairesse de Boisbriand

« Nous demandons formellement au gouvernement du Québec de mandater la CDPQ Infra afin que celle-ci collabore de façon constructive à la préparation d'un dossier d'opportunité par l'ARTM, portant sur le prolongement du REM jusqu'à Mascouche incluant des solutions pour la réhabilitation des infrastructures de la Ligne de Mascouche. Ce mandat doit être clair et l'étude doit être réalisée rapidement et sérieusement en collaboration avec tous les intervenants afin que les intérêts de nos usagers soient au cœur de la réflexion. »

M. Denis Martin

maire de Deux-Montagnes

À propos de la TPÉCN

La Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) est un espace animé d'un esprit de solidarité et de réciprocité. Elle est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté (MRC), de vingt villes et municipalités, représentant plus de 616 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants : l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

SOURCE Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPECN)

Renseignements: Nathalie Vallée, Vice-présidente -- Communications corporatives, Paradigme Stratégies, 514 798-6785, poste 223, [email protected]