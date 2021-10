REM de l'Est : publication d'un avis au marché

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - CDPQ Infra a publié aujourd'hui un avis au marché pour son projet de REM de l'Est qui se trouve présentement en phase de consultation et planification détaillée. Conforme aux meilleures pratiques d'approvisionnement pour ce type de projet d'infrastructures majeures, l'avis permettra au marché de se préparer adéquatement aux différentes phases du processus d'approvisionnement devant se conclure d'ici deux ans en identifiant le processus privilégié et la répartition des lots du projet.

Le projet du REM de l'Est, annoncé en décembre 2020, est toujours en planification détaillée et plusieurs grandes étapes restent à réaliser, notamment l'ensemble du processus d'information et de consultation avec le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Rappelons que le REM de l'Est est un projet intégré de transport collectif de type métro léger entièrement automatisé et électrique, qui prévoit 32 km de métro léger et 23 nouvelles stations pour créer de nouveaux liens rapides et efficaces entre les résidents et les quartiers de l'Est et du Nord-Est de Montréal avec le centre-ville.

Afin d'avoir l'attention du marché et, à terme, d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, la publication d'un avis au marché à ce stade s'inscrit dans une démarche efficiente d'approvisionnement. CDPQ Infra veillera à poursuivre l'optimisation du projet et à consulter la population et ses parties prenantes au cours des prochains mois, afin d'assurer une intégration architecturale d'exception, qui s'inspire des meilleurs modèles à l'échelle mondiale.

Qu'est-ce qu'un avis au marché?

L'avis au marché s'adresse à toute partie intéressée par la réalisation du projet et peut être consulté en cliquant ici. Les informations qu'il contient sont données à titre indicatif puisque le projet est toujours en cours de planification détaillée. Ces informations ont pour objectif de permettre à toute partie intéressée d'avoir une idée générale de celui-ci. Le projet du REM de l'Est continuera d'évoluer pour intégrer les modifications et les améliorations en cours de développement.

Un appel d'offres en quatre lots

Les processus d'approvisionnement du projet mèneront à la signature de contrats de grande envergure, qui pourraient comprendre :

Un contrat pour les services d'un opérateur en amont, suivi d'un contrat pour les services d'exploitation et de maintenance des infrastructures et des éléments d'actifs du projet; Un contrat pour la fourniture du matériel roulant et des systèmes; Un contrat de conception et construction d'un tunnel; Un contrat de conception et construction pour les travaux de génie civil et aérien.

La gouvernance et les exigences des processus d'approvisionnement seront conformes aux meilleures pratiques de l'industrie et aux politiques d'approvisionnement de CDPQ Infra afin d'assurer un traitement équitable, transparent et impartial à toutes les parties intéressées.

À propos de CDPQ Infra

CDPQ Infra est une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est responsable de la planification, du financement, de la construction et de l'exploitation de projets d'infrastructures au Québec et à l'étranger. CDPQ Infra est l'une des seules organisations dans le monde à réunir la capacité financière et l'expertise technique pour concrétiser des mégaprojets d'infrastructures. Tant au Québec qu'à l'international, c'est toute la force de l'expertise de CDPQ Infra qui est mise à profit pour créer de nouvelles connexions et bâtir des projets réfléchis et durables. Ces projets de société sont pensés et réalisés pour les collectivités.

