REM - Conclusion d'une entente d'optimisation avec le consortium NouvLR

Report de la fermeture du tunnel du Mont-Royal

Maintien de l'échéancier global du projet du REM

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente d'optimisation des travaux avec le consortium NouvLR responsable de la construction des infrastructures du REM. Cette entente renforce l'échéancier de réalisation de l'ensemble du projet tout en ajustant certains aspects du déroulement des travaux qui se poursuivent à un rythme soutenu.

Ainsi, la fermeture du tunnel du Mont-Royal sera reportée au 30 mars 2020 afin que le consortium améliore sa préparation des travaux dans cette portion du projet. Ce report sera sans impact sur la durée totale de fermeture du tunnel et sur l'échéancier global de mise en service grâce à une accélération des travaux sur toutes les antennes. Cela permettra également de soustraire un hiver à la période de déploiement des mesures d'atténuation de transport public.

De plus, cette entente répond de façon active à des défis identifiés pendant les premiers 18 mois de travaux, notamment :

L'accès en temps opportun aux sites et aux infrastructures nécessaires à la réalisation du projet à travers le Grand Montréal, où de multiples chantiers sont en cours simultanément.

L'accroissement du rythme de l'ensemble des travaux de conception requis par le consortium afin que le projet soit livré à l'intérieur de l'échéancier global prévu.

La disponibilité de la main-d'œuvre nécessaire pour soutenir la réalisation du REM dans un contexte de marché du travail sous tension. Sur la durée du projet, 34 000 emplois seront requis pour assurer le bon déroulement des travaux du REM.

L'optimisation des travaux et la réponse aux défis identifiés expliquent l'ajustement de 3,6 % ou 230 M$ au budget du projet du REM. Le coût total de la construction du projet s'établit donc à présent à 6,5 G$, et la fourchette de rendement établie entre 8 et 9 % est maintenue.

Étant donné la priorité accordée au maintien de l'échéancier global, des jalons d'exécution ont été également définis comme condition de performance dans l'entente conclue avec NouvLR, particulièrement pour le tunnel du Mont-Royal. Le versement de tranches des sommes annoncées aujourd'hui sera donc conditionnel à l'atteinte de ces jalons. La nouvelle entente reflète à cet égard les principes de rigueur et de meilleur rapport qualité-prix appliqués par CDPQ Infra depuis les tous débuts du projet du REM.

Mesures d'atténuation tarifaire

Afin d'offrir davantage de prévisibilité aux usagers de la ligne de Deux-Montagnes dans le contexte du report de la fermeture du tunnel du Mont-Royal, CDPQ Infra mettra en œuvre des mesures d'atténuation tarifaire en début d'année 2020. En particulier, CDPQ Infra assurera la gratuité du titre de transport pour le mois de janvier et le rabais allant jusqu'à 30 % sur les titres mensuels TRAIN et TRAM pour la période de janvier à mars. L'ensemble des coûts de ces deux mesures sera entièrement assumé par CDPQ Infra.

À propos de CDPQ Infra

CDPQ Infra est une filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un investisseur institutionnel de long terme dont l'actif net s'élevait à 326,7 milliards de dollars canadiens en juin 2019. CDPQ Infra s'occupe du développement, du financement et de l'opération de projets d'infrastructure, notamment celui du Réseau express métropolitain (REM). Le REM est un nouveau réseau de transport collectif intégré de 67 kilomètres. Il reliera le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île (Sainte-Anne-de-Bellevue), la Rive-Nord (Deux-Montagnes) et l'aéroport grâce à un système léger sur rail unifié et entièrement automatisé.

