Relocalisation du centre de services de la SAAQ de Dorval à Kirkland

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite informer sa clientèle que les services du Centre de services de Dorval seront relocalisés dès le 24 novembre prochain à Kirkland, au 17090, route Transcanadienne. À seulement une dizaine de kilomètres de l'ancien emplacement du centre, à Dorval, les nouveaux locaux permettront d'offrir une expérience client améliorée aux résidents et résidentes de l'ouest de l'île de Montréal et des environs.

La clientèle pourra bénéficier d'un éventail de services en matière de sécurité routière dans un environnement repensé pour répondre à ses besoins et alliant efficacité, accessibilité et convivialité.

Le nouveau centre de services situé à Kirkland comprendra :

un milieu axé sur l'accompagnement de la clientèle;

un comptoir d'accueil dynamique pour bien cerner les besoins de la clientèle;

un espace SAAQclic comprenant six bornes libre-service pour accompagner les clients et clientes dans leurs transactions en ligne;

une zone de service à la clientèle comptant 18 comptoirs, pour tout le volet transactionnel;

une zone consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière.

La SAAQ recommande fortement à sa clientèle d'éviter de se déplacer, lorsque c'est possible, en faisant ses transactions au moyen des services en ligne, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ou de prendre rendez-vous avant de se rendre au Centre de services de Kirkland.

