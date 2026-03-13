Relève agricole - Québec soutient le service d'accompagnement de L'ARTERRE en région

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, annonce la mise en place de l'Initiative ministérielle L'ARTERRE en région, une mesure d'une durée de deux ans (2026-2028). Il vise à assurer la pérennité du service de maillage déployé sur le terrain par des organismes régionaux et est coordonné provincialement par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.

Cette initiative a été annoncée le vendredi 13 mars par le ministre lors du Congrès de la relève, un événement de la Fédération de la relève agricole du Québec qui s'est tenu à Orford, en Estrie. Au total, plus de 700 000 $ seront investis sur deux ans en vue de renforcer le déploiement du service sur le terrain et de faciliter le transfert des entreprises agricoles ainsi que l'établissement de la relève partout au Québec.

Lancé en 2016, L'ARTERRE est un service de maillage qui accompagne les aspirants agriculteurs et les propriétaires dans leurs démarches de jumelage, de reprise ou de partenariat. Au fil des ans, ce service issu du milieu a démontré sa pertinence pour soutenir le transfert des entreprises agricoles et la transmission du patrimoine agricole québécois.

Grâce à cette nouvelle initiative, des ressources spécialisées pourront être embauchées ou maintenues sur le terrain en vue d'accompagner tant les jeunes entrepreneurs agricoles que les propriétaires à la recherche d'une relève pour leur entreprise.

Citations

« La relève agricole est une priorité pour notre gouvernement. Je le dis souvent : sans relève, il n'y a pas d'agriculture. Transférer une ferme, c'est transmettre le travail d'une vie et souvent de plusieurs générations. Avec L'ARTERRE en région, on souhaite faciliter ces transitions et multiplier les jumelages entre cédants et aspirants agriculteurs. Il y a une relève motivée, formée et innovante partout au Québec, et notre rôle est de créer les conditions pour qu'elle puisse s'établir et faire prospérer nos entreprises agricoles. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec



« À titre de promoteur de L'ARTERRE, le CRAAQ se réjouit de l'annonce de cette initiative visant à soutenir le déploiement du service dans les régions du Québec. Depuis 2018, L'ARTERRE est devenu un service essentiel, permettant l'accompagnement et la mise en relation d'aspirants agriculteurs et de propriétaires agricoles. Nous espérons que cette initiative renforcera le rôle de L'ARTERRE en région et qu'elle constituera la première étape dans l'évolution du modèle d'affaires. »

Élyse Gendron, présidente du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)

Faits saillants

L'Initiative ministérielle L'ARTERRE en région contribuera à accroître la présence du service L'ARTERRE dans les régions du Québec, à professionnaliser davantage le rôle d'agent de maillage et à favoriser l'établissement de la relève ainsi que la reprise des fermes.

Le Ministère offrira une aide financière pouvant atteindre 50 000 $ par région sur deux ans.

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L'Initiative ministérielle L'ARTERRE en région

L'ARTERRE

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]