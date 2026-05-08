/R E P R I S E -- Avis aux médias - Ordre de Montréal - Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de Montréal aux récipiendaires de l'année 2026/

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre de Montréal aux récipiendaires de l'année 2026.

Au cours de cette cérémonie, la mairesse décernera la plus haute distinction honorifique de la métropole à des personnalités émérites qui ont contribué de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

DATE :

Vendredi 8 mai 2026





HORAIRE : 16 h 30 Accueil des médias

17 h 30 Début de la cérémonie



Allocution de Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal









Remise des insignes



Photographies







18 h 15 Photographie officielle des récipiendaires 2026 et entrevues individuelles





LIEU :

Hôtel de ville (Hall d'honneur)



275, rue Notre-Dame Est



Montréal (Québec) H2Y 1C6

Les membres des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

Les médias accompagnés d'une caméra doivent installer leurs équipements avant 17 h, heure d'arrivée des récipiendaires.

Les médias qui souhaitent réaliser des entrevues individuelles avec les récipiendaires doivent transmettre une demande à cet effet au plus tard le 8 mai à 12 h, à l'adresse suivante : [email protected].

Afin de connaître la liste des récipiendaires, nous vous invitons à consulter le communiqué de presse diffusé le 1er mai dernier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]