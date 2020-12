Relance économique - Sonder annonce l'établissement de son centre de croissance internationale à Montréal

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Hospitalité Sonder Canada, avec le soutien du gouvernement du Québec, annonce un projet d'expansion de 182 millions de dollars et la création de 700 emplois à Montréal. Il s'agit d'une retombée directe de la mission du premier ministre en Californie, en décembre 2019. Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 30 millions de dollars à Hospitalité Sonder Canada. Le premier ministre du Québec, M. François Legault en a fait l'annonce, aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et du président et cofondateur de Sonder, M. Francis Davidson.

L'entreprise réalisera un projet d'expansion de son centre de croissance internationale à Montréal, afin de soutenir l'essor planétaire de sa société mère. Hospitalité Sonder Canada deviendra ainsi le principal centre d'affaires mondiales de Sonder. Près de 700 postes verront le jour, de 2021 à 2025, dont une centaine dans le domaine informatique, avec un salaire annuel moyen de 140 000 $.

Hospitalité Sonder Canada augmentera ainsi ses effectifs à son centre d'affaires montréalais en vue d'y exploiter un département de développement technologique, de service à la clientèle et de soutien administratif. De plus, deux hauts dirigeants de la société mère seront affectés à Montréal.

Citations :

« C'est un projet majeur auquel le gouvernement du Québec s'associe aujourd'hui. Il va contribuer à attirer encore plus d'investisseurs au Québec. Cela envoie un message fort aux entreprises partout dans le monde. Si vous cherchez un endroit pour investir et pour prospérer, de même qu'un gouvernement avec de l'audace qui va vous aider à réaliser vos projets rapidement et qui sera un partenaire de votre croissance, le Québec est le meilleur lieu au monde. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement a travaillé fort avec Investissement Québec pour faire atterrir l'investissement de Sonder à Montréal. Ce n'est pas tous les jours qu'on annonce des projets qui créeront 700 emplois. L'arrivée de ce centre de croissance mondiale renforcera la position de la métropole en technologies numériques et en intelligence artificielle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Québec pour sa contribution, qui confirme l'ouverture du principal centre d'affaires canadien de Sonder à Montréal, la ville où l'entreprise a vu le jour. Nous sommes très heureux de miser sur l'écosystème québécois en matière de technologies pour continuer d'innover à l'échelle internationale et de créer des centaines d'emplois de qualité. »

Francis Davidson, président-directeur général d'Hospitalité Sonder Canada

Faits saillants :

Fondée en 2012 à Montréal, Sonder Canada , dont la dénomination sociale a changé, depuis, pour Hospitalité Sonder Canada , y emploie aujourd'hui 119 personnes. Cette entreprise d'hébergement touristique de nouvelle génération mise sur l'innovation et les technologies afin de redéfinir l'expérience de voyage.

, dont la dénomination sociale a changé, depuis, pour Hospitalité , y emploie aujourd'hui 119 personnes. Cette entreprise d'hébergement touristique de nouvelle génération mise sur l'innovation et les technologies afin de redéfinir l'expérience de voyage. Présente dans 35 villes à travers le monde, Sonder Holdings compte plus de 5 000 unités accueillant quelque 825 000 visiteurs.

Issue du Fonds du développement économique, la contribution gouvernementale vise à soutenir l'expansion du centre d'affaires montréalais de l'entreprise et le développement économique, et non à financer des infrastructures immobilières.

Le prêt accordé par Investissement Québec comprend une portion pardonnable selon certaines conditions relatives aux emplois créés.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : linkedin.com/company/ministere-economie-et-innovation

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

Instagram : instagram.com/economieqc

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 642-5321; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/