Relance économique - Montréal accorde une aide financière de 150 000$ au Conseil québécois du commerce de détail

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans une volonté de soutenir les détaillants de l'agglomération montréalaise pendant l'année 2021, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé et soumis au conseil d'agglomération la décision d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail.

« Les conséquences de la pandémie de la COVID-19 se font toujours sentir, particulièrement pour les commerces de détail qui ont subi des pertes économiques importantes. C'est pourquoi nous maintenons le cap et poursuivons la mise en place d'initiatives, telles que ce soutien financier accordé au Conseil québécois du commerce de détail, afin de favoriser la vitalité commerciale montréalaise, et ce, en cohérence avec notre plan de relance économique de la métropole », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial ainsi que du design au sein du comité exécutif.

Cette aide financière, puisée à même le budget de fonctionnement de la Ville, contribuera à la réalisation de quatre projets porteurs pour le milieu du commerce de détail:

Hop! Le Sommet du commerce de détail (15 000 $)

Hop ! Le commerce de détail réunit plus de 70 conférenciers et s'adresse aux détaillants. Des conférences et ateliers sont proposés afin de propulser leurs entreprises, tout en mettant de l'avant des solutions innovantes afin d'adapter leurs modèles d'affaires aux nouvelles réalités du commerce de détail. L'événement, qui a lieu virtuellement depuis le 31 mars 2021, se tiendra jusqu'en juin 2021.

TAG (15 000 $)

TAG aborde les nouvelles technologies et l'innovation sous toutes ses formes. Cet événement rassemble une jeune génération d'entrepreneurs qui croient fermement dans le potentiel des technologies pour amener leurs commerces plus loin. L'objectif est de présenter des solutions et une vision technologiques pour le commerce de détail et électronique. L'événement se tiendra à l'automne 2021 et, si les rassemblements physiques ne sont toujours pas permis à ce moment, il sera réalisé en mode virtuel.

Services en marketing numérique (110 000 $)

Afin d'accompagner les commerçants dans leur virage numérique, qui devient indispensable dans le contexte actuel de pandémie, le Conseil québécois du commerce de détail offrira, d'avril à décembre 2021, 1 025 heures (soit 25 heures par semaine) d'accompagnement technique et personnalisé aux détaillants sur le thème du commerce électronique et mettra également à leur disposition des gabarits numériques, des formations par webinaires/vidéos et une boîte à outils en communication (banque d'images libres de droit, etc.).

Cette contribution fait suite à celle déjà accordée au CQCD en 2020 pour le virage numérique accéléré des entreprises qui a permis d'offrir 1 750 heures d'accompagnement personnalisé à 521 commerces. Ce projet a été largement apprécié par les participants, avec un taux de satisfaction de 80 % pour l'accompagnement. Soulignons que dans 87 % des cas, le virage numérique accéléré a permis d'augmenter la présence en ligne des participants.

Offre de contenu sur l'industrie du commerce de détail (10 000 $)

D'avril 2021 à mars 2022, le Conseil québécois du commerce de détail proposera aux commerçants montréalais un accès à du contenu portant sur le commerce de détail, soit des résultats de sondages effectués auprès de consommateurs, une analyse des ventes au détail au Canada, l'accès gratuit à des webinaires et formations privées, etc. Cette offre sera également offerte aux Société de développement commercial (SDC) et aux professionnels en commerce du réseau PME MTL afin de les renseigner sur les tendances et statistiques utiles pour mieux accompagner les entrepreneurs.

200 000 $ pour l'innovation en tourisme

Le comité exécutif a également accordé un soutien de 200 000 $ au MT Lab, qui joue un rôle actif dans la relance du tourisme. Ce soutien direct à un incubateur spécialisé en tourisme favorisera les initiatives de maillage avec de grandes entreprises.

« Nous permettons à l'écosystème touristique de profiter de l'innovation des startups pour mieux répondre aux besoins post-COVID des voyageurs. Montréal est une ville adorée par les touristes. Nous voulons dès à présent permettre à nos acteurs clés de prévoir la reprise de leurs activités, lorsque cela sera possible », a expliqué Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design au comité exécutif.

« Je tiens à remercier la Ville de Montréal pour cette contribution. Il s'agit d'une reconnaissance importante du MT Lab ainsi que des actions qu'il a entreprises au cours des dernières années. Le tout permettra au MT Lab de consolider son statut de leader de l'industrie touristique en innovation à Montréal », a déclaré le président du conseil du MT Lab, Pierre Bellerose.

