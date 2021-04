Relance du secteur hôtelier - Un programme élargi pour augmenter la capacité d'hébergement en région

QUÉBEC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer des modifications substantielles au volet 2 - Fonds de financement pour les établissements hôteliers du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), afin de répondre aux besoins relatifs à la capacité d'accueil et de stimuler le développement économique de nos régions.

Les projets de construction de nouveaux établissements hôteliers dans les régions touristiques en déficit d'unités d'hébergement sont maintenant admissibles. De plus, le programme permettra désormais de couvrir jusqu'à 90 % des coûts admissibles des travaux, selon les projets.

Afin de soutenir davantage de projets d'investissement sur tout le territoire, l'ensemble des établissements hôteliers pourront également soumettre une demande pour des projets d'agrandissement, de rénovation ou de mise à niveau, qu'ils soient ou non liés au développement du tourisme d'affaires.

Rappelons que ce programme offrant des prêts et des garanties de prêt à des taux avantageux fait partie du Plan de relance touristique mis en place par la ministre du Tourisme le 11 juin 2020.

« Depuis le début de la crise, nous travaillons avec l'ensemble de l'industrie touristique afin de préserver notre capacité d'accueil et notre attractivité, qui fait la fierté de toutes les régions du Québec. En élargissant l'accès au Fonds de financement pour les établissements hôteliers afin de rendre les projets de construction admissibles en région, nous répondons au souhait exprimé de continuer d'appuyer les projets d'investissement pour rehausser la qualité de l'offre et de l'expérience, au bénéfice des Québécois et des touristes d'ailleurs. Cette annonce, qui s'ajoute aux nombreuses aides déployées pour l'industrie hôtelière depuis le début de la pandémie, démontre que votre gouvernement continue de faire tous les efforts nécessaires pour soutenir ce secteur économique d'importance pour toutes nos régions, en plus d'assurer une relance forte et durable du tourisme au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Les régions touristiques en déficit d'unités d'hébergement visées par le programme sont les suivantes :



Bas- Saint-Laurent ;

Cantons-de-l'Est;



Charlevoix;



Chaudière-Appalaches;



Gaspésie;



Îles-de-la-Madeleine;



Lanaudière;



Laurentides;



Mauricie;



Montérégie.



Elles ont été déterminées en fonction d'un indice de déficit tenant compte de l'achalandage et du taux d'occupation des unités d'hébergement disponibles. Le PADAT est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.

Le Fonds de financement pour les établissements hôteliers vise la rénovation et la mise à niveau :

des unités d'hébergement;



des salles de réunion et de congrès;



des aires publiques (hall d'entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

Il vise aussi l'ajout d'infrastructures hôtelières ainsi que l'amélioration et l'adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires.

À noter que le volet 1 du PADAT est toujours en vigueur et dispose d'une enveloppe résiduelle de 72 millions de dollars pour la période 2021-2023.

