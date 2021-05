Sommet chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale 2021

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal présente aujourd'hui le premier volet de la 6e édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale sur la thématique « Façonner l'avenir d'une chaîne d'approvisionnement durable ». En rassemblant l'ensemble des acteurs de l'écosystème aérospatial et leurs fournisseurs du Canada et de l'Europe, ce sommet sera l'occasion de faire le point sur l'impact post-pandémie et les défis liés à la réduction de l'empreinte environnementale auxquels doit faire face la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Une vision d'avenir pour façonner l'industrie de demain

Pour offrir une vision d'avenir aux participants, deux études inédites seront dévoilées pendant le Sommet.

Le rapport d'experts Vision Grands Manufacturiers permettra de faire le point sur l'impact de la COVID-19 sur la production d'aéronefs commerciaux et la structure de la chaîne d'approvisionnement, de revenir sur les principales tendances technologiques qui impactent les PME et de voir comment elles peuvent adapter leurs stratégies d'approvisionnement en conséquence. Une seconde étude, répertoriant, pour la première fois, les Capacités de traitement de surface au Québec, permettra de caractériser la situation actuelle et future des capacités de la province dans le domaine.

Un moment clé où les gouvernements confirmeront leur accompagnement dans la relance de l'industrie

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'industrie du Canada seront présents pour l'événement. Ils profiteront de ce regroupement des acteurs clés de l'industrie pour présenter le soutien et les mesures mises de l'avant pour soutenir la relance du secteur aérospatial. L'engagement et l'avancement des entreprises dans le programme MACH sera aussi souligné lors d'une remise de labels de performance à une douzaine de PME.

« L'initiative MACH permet aux entreprises d'augmenter leur compétitivité et leur maîtrise des processus d'affaires-clés en misant sur le développement ciblé des compétences. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, la planification et le rehaussement des compétences sont des piliers essentiels, sur lesquels les PME doivent s'appuyer pour assurer leur place au sein de la chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale. Cette initiative agit comme catalyseur pour soutenir les PME dans la mise en place des perfectionnements qui s'imposent. Leur participation démontre toute la valeur accordée à une culture de formation continue. Il s'agit d'une vision à laquelle j'adhère totalement tout particulièrement dans le contexte actuel de la relance de notre économie. Bravo à tous », a souligné M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« La convergence entre la vision des gouvernements pour une relance verte et la capacité de notre industrie à accélérer rapidement sa transformation est prometteuse et elle nous permettra d'aboutir à une production industrielle durable. Le Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale sera l'occasion de signer un engagement fort qui soulignera la volonté de l'industrie à apporter sa pierre à l'édifice d'une société plus saine et sobre en carbone. Et, l'avenir vert qui se dessine en ce moment sera un levier incroyable pour attirer une nouvelle génération de talents qui renforcera notre écosystème québécois et le fera rayonner à travers le monde. » explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Cette nouvelle édition du Sommet chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale est soutenue par le partenaire stratégique de longue date, le Conseil national de recherches Canada (CNRC), ainsi qu'Hydro-Québec, également partenaire stratégique en matière d'environnement, et propulsée par deux Grands partenaires, Héroux-Devtek et Inno-Centre. Elle est également encouragée par plusieurs partenaires institutionnels tels que la Communauté métropolitaine de Montréal et Services Québec.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

