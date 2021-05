Relance du milieu des arts du cirque - La ministre Nathalie Roy annonce une aide financière de plus de 2,2 M$ pour la relance économique des activités du Cirque Éloize

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde plus de 2,2 M$ au Cirque Éloize pour la réalisation de son projet de relance numérique. Cette somme servira notamment à faire l'acquisition d'un équipement spécialisé en informatique, en audiovisuel de captation et en production grâce au programme Aide aux immobilisations.

Cet équipement permettra au Cirque Éloize de déployer des projets novateurs dans le cadre de ses activités en contexte de pandémie, d'adapter son modèle de création et de diffusion à cette nouvelle réalité et de viser un public plus large, notamment par l'exploration d'autres formes d'événements expérientiels. Le projet, au coût total de 3,2 M$, vise également à améliorer l'expérience des spectateurs à son centre de diffusion, la Gare Dalhousie, par des projections et des habillages sonores perfectionnés.

L'aide accordée au Cirque Éloize traduit la volonté du gouvernement du Québec de soutenir les efforts de relance économique du milieu culturel et de faire en sorte que cette dernière soit saine et vigoureuse.

« Le contexte de la crise sanitaire a amené le milieu des arts vivants à innover pour poursuivre sa mission de création, de production et de diffusion, et je salue les efforts du Cirque Éloize pour relever ce défi! Je suis convaincue que son initiative participera à la relance économique du milieu culturel et c'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'y contribuer à hauteur de 2,2 M$. Par ce projet d'excellence, le Cirque valorise la force montréalaise dans le domaine du numérique et fait preuve d'inventivité et de créativité pour continuer d'être un fier ambassadeur de la culture québécoise sur la scène internationale. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Cirque Éloize participe à la valorisation et au dynamisme non seulement des entreprises culturelles d'ici, mais également des entreprises en créativité technologique et numérique, contribuant ainsi à la consolidation du positionnement de Montréal comme métropole culturelle, haut lieu d'art et de créativité numérique. Je suis persuadée que les projets de cette compagnie montréalaise lui ouvriront de nouvelles portes en matière de créativité, de développement de publics et de prospérité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes des plus reconnaissants du précieux soutien apporté par le gouvernement du Québec qui nous permet d'assurer une mise à jour importante de notre équipement. Avec une nouvelle infrastructure à la fine pointe de la technologie, nous serons en mesure de diversifier davantage nos activités et d'exploiter à leur plein potentiel nos studios de création situés dans l'ancienne Gare Dalhousie, un lieu unique et fort inspirant. »

Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize

