Relance de l'usine de pâte Nordic Kraft - Le syndicat Unifor est fier de participer à la remise en marche de l'usine de Lebel-sur-Quévillon

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que les travailleuses et travailleurs membres du syndicat Unifor participent à la relance de l'usine de pâte Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon dont l'annonce officielle est faite aujourd'hui.

« Au cours des dernières années nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie pour parvenir à relancer l'usine, et ce, à travers différents projets de redémarrage. Nous sommes évidemment heureux de participer activement à cette reprise des activités », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

Le syndicat a contribué au projet en négociant une nouvelle convention collective pour les membres de l'usine. « Par rapport à l'ancienne convention collective, les conditions de travail ont nécessairement été bonifiées de manière substantielle en raison du rattrapage à faire, puisque, rappelons-le, cette usine a été fermée en 2008 », a expliqué M. Gagné. Les conditions salariales sont maintenant équivalentes à celles négociées dans d'autres usines de pâte comme celle de Saint-Félicien notamment qui est détenue par Produits forestiers Résolu.

Le syndicat Unifor plaide depuis des années pour une utilisation des produits de la forêt - une ressource renouvelable - afin de développer de nouveaux créneaux pour assurer la pérennité non seulement des emplois mais des communautés régionales qui vivent de cette industrie. « En ce sens, le projet de Nordic Kraft à Quévillon correspond exactement à ce que nous plaidons. Il faut non seulement s'en réjouir mais travailler à assurer son succès », a conclu le dirigeant syndical.

La section locale 1212 du syndicat Unifor représente actuellement près d'une centaine de membres qui travaillent à remettre en marche cette usine. Ce nombre devrait augmenter lorsque l'usine entrera en production.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

