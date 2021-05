L'animateur Dominic Arpin, Sara Dufour, Ludovick Bourgeois et Olivier Dion se joindront à la Société canadienne du cancer le 12 juin prochain en appui aux personnes touchées par le cancer.

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW/ - Depuis plus de 20 ans, les sympathisants du Relais pour la vie ont aidé la Société canadienne du cancer (SCC) à donner de l'espoir aux personnes atteintes de cancer de nos communautés. Le Relais pour la vie représente l'occasion de célébrer la résilience et de soutenir les membres de nos communautés qui font face au cancer en plus de devoir gérer leur quotidien pendant la pandémie. Cette année, le Relais pour la vie aura lieu le samedi 12 juin à 20 h HE et sera diffusé sur MAtv à travers le Québec (chaîne 9 sur Helix et 609 sur illico) pour les clients de Vidéotron. Les éditions en français et en anglais seront, comme l'an dernier, diffusées en continu sur le Web et simultanément sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook.

Le Relais pour la vie réinventé comprendra tous les éléments distinctifs des événements en personne, dont une cérémonie d'ouverture avec des témoignages inspirants de participants d'espoir, des performances de Sara Dufour, Ludovick Bourgeois et Oliver Dion, une Cérémonie des luminaires qui rendra hommage à ceux que nous aimons, avons aimés, et bien plus. Nous invitons tous les Québécois à se joindre à nous pour transmettre notre message d'espoir et démontrer que la vie est plus grande que le cancer. Inscrivez-vous dès maintenant à relaispourlavie.ca.

« Le cancer ne ralentit pas durant cette pandémie mondiale, et nous non plus, explique Diego Mena, vice-président, Initiatives stratégiques, Mission et engagement, Société canadienne du cancer. Participer au Relais pour la vie vous permet de continuer à amasser des fonds en ligne pour appuyer notre mission et soutenir les personnes atteintes de cancer durant et après la pandémie. Même éloignés, nous saurons nous unir pour le Relais parce que la communauté, c'est dans le coeur. Que vous participiez dans un parc ou dans votre salon, vous pourrez cultiver en vous l'esprit de communauté! »

Les effets de la pandémie de COVID-19 ont été ressentis partout au pays, mais particulièrement sur les personnes touchées par le cancer, étant donné que celles-ci font partie des communautés les plus vulnérables.

Les personnes au pays qui recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, soit près de 1 sur 2, ont besoin de votre soutien maintenant plus que jamais. S'inscrire comme participant au Relais pour la vie et amasser des fonds constituent le meilleur moyen d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par tous les types de cancer et de leur donner de l'espoir. Vos dons ont une grande portée puisqu'ils nous permettent de financer des projets de recherche novateurs, fournir un réseau d'aide à l'échelle du pays et favoriser l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer.

Joignez-vous à nous le samedi 12 juin 2021 à 20 h HE et ensemble, démontrons que la vie est plus grande que le cancer, même en temps de pandémie. Inscrivez-vous à relaispourlavie.ca ou faites un don au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer de votre communauté.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous favorisons l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie.

