Relâche scolaire : les conseils de la SAAQ pour des déplacements plus sûrs

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle à l'ensemble des conductrices et conducteurs l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en cette période de relâche scolaire propice aux activités extérieures, aux séjours en famille et aux déplacements au Québec et à l'étranger. Tout le monde devrait pouvoir circuler sur la route en toute sécurité.

Redoubler d'attention

En cette semaine où enfants et adolescents sont plus nombreux à circuler à pied dans les zones d'activités, il devient d'autant plus crucial de :

garder les yeux sur la route en tout temps et d'éviter les distractions;

respecter les limites de vitesse prescrites dans les milieux de vie, près des parcs, des écoles, des centres récréatifs et dans les zones résidentielles et commerciales;

respecter les passages pour piétons et d'anticiper la présence des jeunes;

prévoir davantage de temps pour ses déplacements afin d'éviter l'impatience et le stress au volant;

être attentif à son état de fatigue sur la route et s'arrêter pour une courte sieste dès les premiers signes (bâillements, yeux fatigués).

Une météo parfois imprévisible

Le relâche scolaire coïncide fréquemment avec des conditions météo changeantes. La SAAQ encourage les conductrices et conducteurs à :

vérifier l'état de leur véhicule avant de prendre la route (liquide lave-glace, pneus d'hiver, phares, freins);

planifier leurs déplacements en fonction des prévisions météo;

adapter leur vitesse en fonction des conditions routières;

maintenir une distance sécuritaire avec les autres usagers.

Aux voyageuses et voyageurs

Si vous voyagez à l'étranger, la SAAQ peut vous indemniser en cas de blessures liées à un accident de la route.

En cas d'accident à l'extérieur Québec et du Canada

Assurez votre sécurité et contactez la police locale (obtenir un constat officiel facilitera toute démarche Rassemblez toutes les preuves possibles :

o photos ou vidéos de la scène;

o coordonnées des personnes impliquées et des témoins;

o reçus des frais engagés (médicaux, transport, etc.);

o rapport d'accident ou document officiel remis sur place. Ne signez aucun document avant d'avoir parlé à une représentante ou un représentant de la SAAQ (cela inclut tout papier pouvant vous engager ou par lequel vous reconnaîtriez votre faute).

La SAAQ offre un service d'assistance 24 h/24, 7 j/7, incluant au besoin un soutien pour le rapatriement.

Il est également essentiel de souscrire une assurance de responsabilité civile, une assurance collision ainsi qu'une assurance médico-hospitalière lorsque vous voyagez à l'étranger. Ces protections vous couvrent pour les dommages que vous pourriez causer à autrui ou pour les dommages matériels résultant d'un accident et vous évitent d'avoir à intenter vous-même des démarches judiciaires contre la personne responsable de l'incident.

La SAAQ souhaite à toutes les familles québécoises une relâche agréable, sécuritaire et sans incident.

Faits saillants :

En moyenne, de 2020 à 2024, durant la relâche (soit pendant la première semaine complète du mois de mars, y compris les fins de semaine adjacentes), il y a eu 530 personnes accidentées :

4 personnes tuées;

21 personnes blessées gravement;

505 personnes blessées légèrement.

En terminant, rappelons-nous qu'en faisant preuve de vigilance et de responsabilité sur la route, chacun et chacune de nous possède le pouvoir d'améliorer le bilan routier et de faire de la relâche une période réellement plus sécuritaire pour tous.

