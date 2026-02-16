La SAAQ s'engage dans une restructuration majeure pour regagner la confiance des citoyens et des citoyennes

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) prend acte des conclusions du rapport de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, déposé aujourd'hui.

Elle constate également que la haute direction, ciblée par le rapport, a manqué à son devoir d'informer adéquatement les élus et la population au sujet de la gestion de sa transformation numérique. Ce manquement s'ajoute à un lancement chaotique de SAAQclic et à une augmentation importante du coût total du projet.

La SAAQ souhaite aujourd'hui présenter ses sincères excuses à l'ensemble des Québécois et Québécoises pour ces échecs qui ont contribué à miner leur confiance envers leurs institutions publiques.

Prenant très au sérieux les faits énoncés dans le rapport, la SAAQ collaborera pleinement avec le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Le rapport de la Commission Gallant s'ajoute aux travaux du Vérificateur général du Québec et à ceux de l'Autorité des marchés publics ainsi qu'à l'analyse en cours de la cellule de restructuration créée par le gouvernement. Grâce à l'ensemble de ces travaux, l'organisation est bien outillée pour apporter des changements significatifs à sa gestion financière, à sa gouvernance et à la gestion de ses projets technologiques.





Par ailleurs, la SAAQ a déjà mis en place des actions spécifiques pour améliorer sa gouvernance. Elle a notamment ajouté de nouveaux contrôles stratégiques, élaboré un plan d'action en gestion contractuelle, renforcé l'encadrement du processus de gestion contractuelle et révisé les profils de compétence et d'expérience liés à la nomination des hauts dirigeants, dont les membres du conseil d'administration.

Citation :

« La SAAQ transformera ces recommandations en actions et elle ne ménagera aucun effort pour y arriver. Nous devons en tirer des leçons. Nous présenterons bientôt à la population un plan structuré qui détaillera les actions que nous entreprendrons à la suite de l'analyse de chacune des recommandations de la Commission.

Je souhaite remercier le commissaire et l'ensemble des membres de la Commission pour le travail colossal accompli. Je tiens également à remercier les employés de la SAAQ qui ont participé à ce processus déterminant pour l'avenir de notre organisation. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

