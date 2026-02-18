Nomination au conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

QUÉBEC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce une nouvelle nomination à son conseil d'administration, à la suite de la plus récente séance du Conseil des ministres. Ainsi, Mme Debby Cordeiro se joint au conseil d'administration à titre d'administratrice indépendante.

« L'expertise et l'expérience de Mme Cordeiro lui assurent un profil correspondant à celui que recherche notre conseil d'administration, compte tenu des défis à relever et des occasions à saisir qui s'annoncent. » - Dominique Savoie, présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

Mme Cordeiro détient un baccalauréat ès arts et une maîtrise en langue et littérature françaises de l'Université McGill. Professionnelle de niveau exécutif en communications, en marketing et en développement durable, elle est actuellement administratrice à l'Université McGill et à l'École Sacré-Cœur de Montréal.

Auparavant, elle a occupé le poste de première vice-présidente aux communications, aux affaires publiques, au marketing et aux facteurs ESG à la Banque Nationale du Canada, ainsi que celui de vice-présidente aux communications et aux affaires publiques à La Caisse (Ivanhoé Cambridge).

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Sources : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541