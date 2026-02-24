Fermeture ponctuelle du point de service de la SAAQ à Weedon

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Municipalité de Weedon informent la population que le point de service situé au 520, 2e Avenue (route 112) sera fermé jusqu'à la fin du mois de mars 2026 en raison de circonstances ponctuelles affectant la disponibilité des ressources humaines.

La SAAQ en profite pour inviter sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permettent d'effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions que réalise le mandataire au point de service.

Les personnes souhaitant obtenir des services en personne peuvent se présenter dans les points de service suivants :

Municipalité de la Paroisse de Disraeli - 28 km

Ville de Cookshire-Eaton - 41 km

Unité DomRémy des Sources (Val-des-Sources) - 49 km

Centre de services de Thetford Mines - 53 km

Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de se présenter à l'un de ces établissements pour éviter l'attente additionnelle et pour s'assurer d'obtenir le service souhaité le jour même.

La SAAQ et la Municipalité de Weedon sont conscientes des inconvénients que cette situation peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

