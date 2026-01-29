Les résidentes et résidents de François-Perrault invités à se prononcer sur le réaménagement du parc Gabriel-Sagard

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension lance une démarche participative en vue du réaménagement du parc Gabriel-Sagard, situé à l'intersection des rues Jean-Talon Est et Sagard dans le district de François-Perrault. Les citoyens et citoyennes du secteur sont invités à partager leurs idées afin de contribuer à transformer le lieu en un espace vert accueillant, convivial et inclusif, qui reflète les besoins de la communauté.

Parc Gabriel-Sagard dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (crédit : Charles-Olivier Bourque) (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Situé au cœur d'un secteur familial et à proximité d'une école primaire, le parc Gabriel‑Sagard est un lieu de rencontre important pour la vie de quartier. Afin qu'il évolue selon les besoins et les modes de vie d'aujourd'hui, la démarche participative en cours nous permettra, avec les citoyens et citoyennes, de réfléchir collectivement à un parc qui leur ressemble et qui enrichit le milieu de vie de nos communautés », a souligné Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Des actions concertées pour définir un aménagement à l'image du quartier

Cette démarche vise à comprendre les habitudes de fréquentation et usages actuels du parc, ainsi qu'à recenser les priorités et préférences de la population pour façonner le parc de demain.

Pour cela, plusieurs actions sont menées auprès des différents usagers et usagères :

Des entretiens ciblés ont lieu avec les organismes et institutions du quartier, dont l'école Saint-Barthélemy et son service de garde situés face au parc.

Un sondage en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal, accessible jusqu'au 15 mars 2026, permettra de recueillir les avis des citoyennes et citoyens résidant dans le secteur. Une version papier du sondage est également disponible sur demande au comptoir des bibliothèques de Saint-Michel et Le Prévost pour les personnes qui seraient moins à l'aise avec les outils numériques.

Un atelier de cocréation sera organisé au printemps pour faire émerger des idées concrètes en vue de l'élaboration du concept de réaménagement, en tenant compte des résultats du sondage. Restez à l'affût, les détails seront communiqués sur la page du projet sur Réalisons Montréal.

Comment participer?

Pour répondre au sondage, rendez-vous à realisons.montreal.ca jusqu'au 15 mars 2026.

Sur la plateforme, vous pourrez également vous abonner pour recevoir des mises à jour du projet par courriel, telle que l'ouverture des inscriptions à l'atelier de cocréation.

À terme, le rapport de la démarche participative sera partagé sur Réalisons Montréal. Les résultats obtenus permettront d'orienter les choix du futur aménagement.

