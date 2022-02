Relâche scolaire à Montréal - Des activités pour tous les goûts, gratuites ou à faible coût

MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Durant la semaine de relâche, la Ville de Montréal invite les familles à profiter en grand nombre des activités intérieures et extérieures, gratuites ou à faible coût, qui ont été pensées pour elles. Peu importe les conditions météo, Montréal a tout ce qu'il faut pour permettre aux petits et grands de bouger et de sortir de la routine, en toute sécurité et dans le respect des consignes sanitaires.

« Le réseau des parcs invite les familles à s'évader dans la nature urbaine pendant la semaine de relâche. Skis de fond, patins, raquettes, luges, tous ces équipements seront disponibles en location pour le bonheur des petits et des grands. Si la météo n'est pas de la partie, les centres sportifs, les arénas et les piscines sont là pour les accueillir pour la pratique d'activités intérieures. N'oublions pas Espace pour la vie, qui a concocté une programmation axée sur la découverte et l'imagination. Le Planétarium, le Biodôme, la Biosphère et les serres du Jardin botanique sont ouverts à capacité réduite. D'autre part, les jardins extérieurs du Jardin botanique sont, eux, ouverts à pleine capacité. Bref, il y en a pour tous les goûts afin que les familles puissent profiter de la relâche en ville », explique Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« À la bibliothèque du quartier, à la maison ou en ligne, plusieurs activités originales et gratuites sont proposées pour explorer et découvrir les arts et la culture. Le cirque s'invite dans nos maisons de la culture, avec une programmation variée et gratuite. Dans le cadre du Festival Montréal en lumières, des artistes de cirque et des patineurs olympiques en mettront également plein la vue avec le spectacle Cadence, présenté à la nouvelle patinoire de l'esplanade Tranquille », ajoute Ericka Alneus, membre du comité exécutif, responsable de la culture et du patrimoine.

En raison du contexte pandémique, plusieurs familles resteront à Montréal pendant la relâche. C'est l'occasion de jouer aux touristes dans sa propre ville, en profitant de vacances économiques et avec une empreinte écologique minimale. Profiter des vacances à Montréal, c'est aussi une autre façon d'encourager l'économie locale. Pour tous les détails des activités proposées pendant la semaine de relâche : Relâche scolaire : quoi faire à Montréal?

Dans le contexte de pandémie, certaines dispositions pourraient limiter l'offre de services, la pratique de certaines activités et l'accès à certains établissements. Les citoyennes et les citoyens sont donc invités à consulter l'état des lieux et des services municipaux ainsi que la page Loisirs Montréal afin de prévoir leurs déplacements. Les mesures sanitaires ainsi que l'application du passeport vaccinal, selon les modalités émises par le gouvernement du Québec, demeurent en vigueur.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884 ; Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]