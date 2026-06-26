Rejoignez la partie : découvrez les expériences immersives pour les fans avec Hisense à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

QINGDAO, Chine, 26 juin 2026 /CNW/ - Hisense, un chef de file de l'électronique et de l'électroménager grand public, met les passionnés du ballon rond au cœur de l'action pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM avec une série d'expériences immersives dans les zones Stadium Fan Experience et avec le FIFA Fan FestivalTM dans les villes hôtes du tournoi.

Pour les amateurs de football, une visite au FIFA Fan FestivalTM pourrait commencer par un tir de pénalité virtuel, suivi d'un moment personnalisé inspiré des célébrations emblématiques de la Coupe du Monde avec le Champion Frame. Le parcours de chaque fan est unique, Hisense offre pour cela aux visiteurs l'occasion d'aller au-delà du visionnage et de faire partie du tournoi.

Dans les zones Stadium Fan Experience, les fans peuvent explorer une gamme de défis inspirés du football propulsés par les technologies Hisense. Le jeu « Three Colors Match-3 » sur la RGB MiniLED UXS de 116 pouces invite les fans à utiliser des commandes gestuelles pour faire correspondre les icônes rouges, vertes et bleues tout en faisant l'expérience des capacités de la technologie RGB MiniLED. L'expérience VR Penalty Kick Master avec le projecteur laser XR10 place les participants dans l'excitation d'un tir de pénalité de la Coupe du Monde sur un écran géant. Les visiteurs peuvent également tester leurs connaissances footballistiques sur un réfrigérateur haut de gamme Hisense et son écran intelligent, ou participer à des défis sur le jeu FIFA. Ensemble, ces expériences démontrent comment les technologies Hisense peuvent rendre le divertissement plus immersif, interactif et attrayant.

Sur les sites FIFA Fan FestivalTM, les partisans de tous âges peuvent profiter d'une variété d'activités sur le thème du football conçues pour rassembler les gens par la passion commune du jeu. Le défi Champion Frame piloté par l'IA sur la télévision 116UXS RGB MiniLED TV permet aux participants de recréer des moments emblématiques du tournoi et de recevoir des cartes de joueurs numériques personnalisées. Parmi les autres attractions, citons Football Darts, RGB Football Whack-a-Mole et des jeux de football sur table, combinant plaisir de football et expériences interactives stimulantes.

Au-delà des sites du tournoi, des activations et des événements expérientiels similaires axés sur l'utilisateur se déroulent aux quatre coins du globe, rapprochant ainsi les consommateurs des dernières innovations de Hisense. Alors que les fans du monde entier célèbrent la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense les invite à regarder, jouer, se mesurer et partager des moments inoubliables de football.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense s'engage à établir des partenariats sportifs mondiaux afin de tisser des liens avec des audiences du monde entier.

SOURCE Hisense

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