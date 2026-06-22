Hisense met en avant son message « Innovating a Brighter Life » lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026™

QINGDAO, Chine, 22 juin 2026 /CNW/ - Hisense, marque leader mondial dans le domaine de l'électronique grand public et de l'électroménager, partage sa vision « Innovating a Brighter Life » (Innover pour une vie plus radieuse) avec les supporters de football du monde entier grâce à ses messages LED affichés en bord de terrain lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM.

Diffusés tout au long des matchs du tournoi et vus par des millions de spectateurs dans les stades et des milliards de téléspectateurs à travers le monde, ces messages témoignent de l'engagement de Hisense à créer des technologies qui enrichissent la vie quotidienne. Parmi les messages les plus marquants figurent « Innovating a Brighter Life » (Innover pour une vie plus radieuse) et « The Origin of RGB MiniLED TV » (L'origine des téléviseurs RGB MiniLED), qui soulignent la vision de la marque et son leadership en matière d'innovation dans le domaine des écrans de nouvelle génération.

Alors que le plus grand tournoi de football au monde bat son plein, Hisense met en avant son téléviseur phare, l'UXS RGB MiniLED, doté d'une technologie RGB MiniLED révolutionnaire qui offre une précision des couleurs, une luminosité et un contraste exceptionnels. Conçue pour permettre aux supporters de vivre au plus près chaque instant sur le terrain, la télévision UXS RGB MiniLED offre une expérience visuelle plus immersive et plus réaliste pour le sport, le divertissement et les jeux vidéo.

Outre ses innovations dans le domaine de la télévision, Hisense présente également son écosystème plus large dédié à la vie connectée. Le slogan « Hisense Laser TV, Global No.1 » met en avant le téléviseur laser L9Q, primé à plusieurs reprises, qui offre une expérience visuelle sur écran géant et invite l'ambiance du stade dans votre salon. « Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living » illustre l'esprit d'innovation qui caractérise le réfrigérateur de la gamme PureFlat Smart, conçu pour préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments et s'adapter au mode de vie des familles modernes. Par ailleurs, la campagne « Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care » met en avant le climatiseur Air Master, qui offre une régulation intelligente de la température et un confort intérieur amélioré grâce à des technologies avancées de gestion de l'air.

Ensemble, ces innovations phares illustrent la manière dont Hisense continue d'allier progrès technologique et expériences du quotidien dans les domaines de l'affichage, du divertissement et de la maison connectée. Grâce à sa présence au bord du terrain dans le cadre de la campagne « FIFA World Cup 2026™ », Hisense transmet son message « Innovating a Brighter Life » au public du monde entier, montrant comment une innovation pertinente peut améliorer la façon dont les gens regardent, vivent et se connectent.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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