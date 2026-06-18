Hisense offre aux familles des expériences plus intelligentes à la maison pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026🅪

QINGDAO, Chine, 18 juin 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, aide les familles à profiter de l'excitation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC au-delà de l'écran en créant des expériences plus intelligentes et plus connectées à la maison grâce à ses dernières innovations en matière d'appareils domestiques.

Guidée par sa vision « Innover pour une vie meilleure », Hisense poursuit le développement de la Hisense Suite, un écosystème résidentiel unifié conçu autour d'expériences connectées. Plus qu'une simple collection de produits intelligents, la Hisense Suite représente une nouvelle façon d'organiser la maison en fonction des réalités de la vie quotidienne : la façon dont les gens cuisinent, se détendent, gèrent leur confort et passent des moments de qualité ensemble. Grâce à la connectivité alimentée par l'IA, elle donne naissance à un « écosystème résidentiel unifié basé sur l'IA », où la valeur ne provient pas uniquement des capacités de chaque appareil pris individuellement, mais aussi de la façon dont ils interagissent de façon harmonieuse.

Au cœur de l'expérience se trouve le réfrigérateur intelligent de la série PureFlat, conçu pour s'intégrer parfaitement au mode de vie convivial qui anime les cuisines d'aujourd'hui. Doté d'un grand écran intelligent et d'une connectivité intégrée, il aide les familles à gérer les aliments, à planifier les repas et les recettes, à accéder à des contenus de divertissement et à rester connectées tout en se préparant aux rassemblements des jours de match. Son distributeur intégré de glace et d'eau offre un accès pratique à des rafraîchissements, une caractéristique essentielle pour les familles et les amateurs de football qui se réunissent pour célébrer les jours de match. Qu'il s'agisse de recevoir des amis pour une soirée de match ou de partager les repas quotidiens en famille, le réfrigérateur constitue un point de rassemblement qui favorise les échanges et le confort. Cet engagement envers un mode de vie plus sain et plus intelligent se reflète également dans le message publicitaire de Hisense affiché en bordure de terrain dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, « Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living », qui établit un lien entre l'enthousiasme suscité par le football et les expériences familiales quotidiennes à la maison.

Créer un environnement confortable à la maison est une autre façon pour les familles de prendre soin des personnes qu'elles aiment. Conçu pour offrir un confort plus propre, plus sain et plus personnalisé, le climatiseur Hisense Air Master combine une régulation intelligente de la température, une technologie intelligente de protection des yeux et des technologies avancées de traitement de l'air. En contribuant à maintenir un environnement intérieur idéal tout au long de l'année, il permet aux familles de se détendre, de refaire le plein d'énergie et de passer ensemble des moments de qualité dans un plus grand confort.

Alors que les familles se réunissent pour célébrer les plus grands moments du football, Hisense continue d'apporter l'innovation au-delà de l'écran, transformant la vie quotidienne grâce à des expériences connectées qui rendent chaque moment à la maison plus agréable.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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