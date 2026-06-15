La technologie MiniLED RGB de Hisense soutient les opérations VAR de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au centre international de diffusion

QINGDAO, Chine, 15 juin 2026 /CNW/ - Hisense, marque de premier plan dans le secteur mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, renforce son rôle lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM en tant que fournisseur officiel des écrans de révision vidéo de l'arbitrage assisté par vidéo (VAR) du tournoi. Alors que les opérations VAR de la FIFA sont désormais pleinement opérationnelles au Centre international de diffusion (IBC) de Dallas, les téléviseurs MiniLED RGB de Hisense assistent les arbitres grâce à une technologie d'affichage haute performance conçue pour garantir des décisions précises et fiables.

Cette étape importante témoigne de la confiance que la FIFA accorde aux innovations de Hisense en matière d'écrans. Installés au sein du centre d'opérations VAR, les téléviseurs MiniLED RGB de Hisense offrent des performances chromatiques natives et une précision d'image exceptionnelles, permettant ainsi aux arbitres d'analyser les incidents clés des matchs avec plus de clarté et de confiance tout au long du tournoi.

L'importance des technologies d'affichage dans l'arbitrage du football moderne a récemment été mise en évidence lorsque le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a visité le centre VAR de l'IBC et a pu découvrir le processus de révision à l'aide d'un téléviseur Hisense RGB MiniLED.

Grâce à des sources lumineuses rouges, vertes et bleues contrôlées indépendamment, la technologie MiniLED RGB de Hisense offre un rendu des couleurs natif exceptionnel, un contraste amélioré et une précision d'image remarquable. Ces fonctionnalités en font un outil particulièrement adapté aux environnements d'arbitrage, où la précision visuelle peut jouer un rôle crucial dans l'analyse des moments décisifs sur le terrain.

À propos de ce partenariat, Nick Brown, directeur des partenariats commerciaux de la FIFA, a déclaré : « C'est un pas en avant vers une qualité d'image et une précision exceptionnelles. Cela montre à quel point la technologie peut contribuer activement à soutenir et à améliorer certains aspects du jeu pendant le tournoi. »

Au-delà du centre d'opérations VAR, la technologie MiniLED RGB de Hisense témoigne également d'une évolution plus générale dans la manière dont le football est vécu et diffusé à travers le monde. De l'arbitrage à la production audiovisuelle mondiale, en passant par le visionnage à domicile par les supporters, les innovations de pointe en matière d'affichage contribuent à garantir que chaque instant de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM soit perçu avec plus de clarté, de précision et d'émotion.

À propos de Hisense

Créée en 1969, la marque Hisense est un leader mondialement reconnu dans les domaines des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits multimédia, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes de qualité. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

SOURCE Hisense

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