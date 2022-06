Rejet d'une offre patronale chez Novabus, la grève des membres d'Unifor se poursuit

ST-FRANÇOIS-DU-LAC, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 1362 du syndicat Unifor ont rejeté dans une proportion de 99 % une offre de leur employeur Novabus au terme d'une assemblée tenue hier. Le groupe a déclenché une grève illimitée depuis le 3 juin dernier.

« C'est en fait la première offre qui est votée dans le processus de négociation. Force est de constater que les positions des parties sont loin l'une de l'autre. Les attentes de nos membres sont élevées. Mais après trois semaines de conflit, un résultat à 99 %, ça démontre aussi beaucoup de détermination », explique Jean-Rod Morin, représentant national responsable au dossier.

La question salariale est au cœur des points d'achoppement de ce conflit de travail. « Les membres se comparent à des industries et catégories d'emplois similaires et s'attendent à davantage d'augmentation ou de rattrapage. Et c'est vrai que si on se compare, les gens de l'usine devraient avoir plus », indique le représentant syndical.

Les parties doivent se revoir aujourd'hui même en conciliation.

L'usine de St-François-du-Lac emploie près de 300 membres d'Unifor. La convention collective est échue depuis le 16 février dernier.

