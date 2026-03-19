La direction tiendra une conférence téléphonique et webdiffusion sur les résultats le 10 avril 2026, à 8h30, heure de l'Est.

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), l'un des plus importants détaillants de vêtements spécialisés au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera les résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2026 le jeudi 9 avril 2026, après la fermeture des marchés et tiendra une conférence téléphonique le lendemain matin le 10 avril 2026 à 8h30, heure de l'Est.

Renseignements sur la conférence téléphonique

Au téléphone : 1-833-752-3725 ou 647-846-8584

Webdiffusion : https://www.gowebcasting.com/14607

La présentation à laquelle il sera fait référence lors de la conférence téléphonique sera disponible au : https://www.reitmanscanadalimited.com/default.aspx?&lang=fr

Conférence téléphonique archivée

La conférence téléphonique sera disponible jusqu'à minuit le 17 avril 2026 et il sera possible d'y accéder en composant le 1-855-669-9658 ou 412-317-0088 et en entrant le mot de passe 7468839.

L'enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Société après l'appel.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants canadiens spécialisés dans la vente de vêtements pour femmes et pour hommes, avec des magasins à travers le pays. La Société exploite 387 magasins, dont 217 Reitmans, 85 PENN. Penningtons et 85 RW&CO.

Pour plus d'informations, visitez le site https://reitmanscanadalimitee.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et cheffe des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd