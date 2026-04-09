Hausse de 4,8 millions de dollars du BAIIA ajusté au quatrième trimestre

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), un des principaux détaillants de vêtements spécialisés au Canada, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 janvier 2026. À moins d'indication contraire, toutes les données comparatives sont par rapport au quatrième trimestre et à l'exercice clos le 1er février 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants

Produits nets en hausse de 1,2 % pour s'établir à 207,2 millions de dollars pour le trimestre et de 0,4 % pour s'établir à 776,8 millions de dollars pour l'exercice.

Ventes des magasins comparables 1 , qui comprennent les ventes nettes du commerce électronique, ont augmenté de 0,4 % pour le trimestre, mais ont diminué de 0,7 % pour l'exercice.

, qui comprennent les ventes nettes du commerce électronique, ont augmenté de 0,4 % pour le trimestre, mais ont diminué de 0,7 % pour l'exercice. Marge brute en pourcentage en hausse de 300 points de base pour le trimestre, mais en baisse de 30 points de base pour l'exercice.

Frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite des charges liées à la transformation stratégique, sont demeurés relativement stables au cours du trimestre et ont augmenté de 3,5 millions de dollars pour l'exercice.

BAIIA ajusté 1 a augmenté de 4,8 millions de dollars pour s'établir à 2,2 millions de dollars pour le trimestre, mais a diminué de 6,7 millions de dollars pour s'établir à 18,7 millions de dollars pour l'exercice, essentiellement en raison des résultats du premier trimestre.

a augmenté de 4,8 millions de dollars pour s'établir à 2,2 millions de dollars pour le trimestre, mais a diminué de 6,7 millions de dollars pour s'établir à 18,7 millions de dollars pour l'exercice, essentiellement en raison des résultats du premier trimestre. Perte nette de 4,9 millions de dollars pour le trimestre et de 0,9 million de dollars pour l'exercice.

« RCL a connu un quatrième trimestre solide, affichant une croissance d'un exercice à l'autre des produits nets, de la marge bénéficiaire brute et du BAIIA ajusté », a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL. « Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 0,4 %, mais nous y sommes parvenus avec moins de promotions, car nous avons particulièrement bien performé pendant la période occupée des Fêtes. Nous avons continué de faire progresser notre plan stratégique quinquennal, Conçue pour l'avenir, avec le lancement de nos nouveaux sites Web de marques sur Shopify, ainsi que l'ouverture du premier magasin éphémère réservé aux vêtements pour hommes de RW&CO au Yorkdale Shopping Centre en Ontario et d'un magasin Reitmans en Colombie-Britannique. Nous avons également lancé une importante initiative de réorganisation de main-d'œuvre, représentant des charges liées à la transformation stratégique de 5,5 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui devrait entraîner une amélioration de la productivité à compter de l'exercice 2027 ».

« Bien que notre stratégie quinquennale en soit encore à ses débuts, nous avons réalisé des progrès substantiels au cours de l'exercice 2026. Nous avons investi de façon importante dans notre empreinte et nos marques en ouvrant 13 nouveaux magasins, en procédant à 2 relocalisations, en agrandissant 5 magasins et en modernisant 17 emplacements. Nous avons également fermé 15 magasins pour nous concentrer davantage sur des emplacements plus optimaux. L'ouverture du magasin phare RW&CO à Saint-Bruno a marqué une étape importante dans le positionnement rehaussé de la marque, tout en s'inscrivant dans la continuité d'un solide rendement dans le domaine des vêtements pour hommes; les clients de Reitmans ont bien réagi à un changement continu de perception et à la création de collections à la mode tout au long de l'année; et PENN a présenté son nouveau modèle de vente d'expérience client en magasin, qui a depuis été déployé dans l'ensemble de la chaîne ».

« Au cours de l'exercice 2027, RCL continuera de mettre l'accent sur l'exécution disciplinée, le renforcement de l'expérience client et l'avancement de son investissement stratégique dans les magasins. Il est important de noter que, la marque Reitmans ouvrira un nouvel emplacement phare au Carrefour Laval en avril 2026. Alors que nous entamons notre 100e année d'activité et que notre stratégie progresse, RCL se transforme en une entreprise plus résiliente et se prépare à offrir une croissance forte et durable dans les années à venir ».

Principales informations financières

(en millions de dollars, sauf la marge

brute en pourcentage et le bénéfice

par action) (non audité) Quatrièmes trimestres de Exercices 2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Produits nets 207,2 $ 204,8 $ 1,2 % 776,8 $ 773,8 $ 0,4 % Marge brute 113,8 $ 106,2 $ 7,2 % 434,5 $ 435,0 $ (0,1) % Marge brute en % 54,9 % 51,9 % 300 pb 55,9 % 56,2 % (30) pb Frais de vente et charges

générales et administratives 112,9 $ 112,6 $ 0,3 % 420,7 $ 417,2 $ 0,8 % Charges liées à la transformation

stratégique 5,5 $ -

s. o.

7,0 $ -

s. o.

(Perte nette) bénéfice net (4,9) $ (4,2) $ (16,7) % (0,9) $ 12,1 $ s. o.

BAIIA ajusté1 2,2 $ (2,6) $ 184,6 % 18,7 $ 25,4 $ (26,4) % Bénéfice (perte) par action :























De base (0,10) $ (0,08) $ (25,0) % (0,02) $ 0,25 $ s. o.

Dilué(e) (0,10) $ (0,08) $ (25,0) % (0,02) $ 0,24 $ s. o.





1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et mesures financières complémentaires » pour des rapprochements de ces mesures.

Aperçu du quatrième trimestre

Les produits nets ont augmenté de 2,4 millions de dollars ou 1,2 % pour s'établir à 207,2 millions de dollars, malgré une baisse du nombre de magasins d'un exercice à l'autre. Les ventes de magasins comparables1, qui comprennent les produits nets liés au commerce électronique, ont augmenté de 0,4 %, principalement en raison de la diminution des démarques et des activités de promotion, ce qui a entraîné une augmentation de la valeur des transactions.

La marge brute a augmenté de 7,6 millions de dollars pour s'établir à 113,8 millions de dollars. La marge brute en pourcentage des produits nets s'est établie à 54,9 %, en hausse de 300 points de base par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de la marge brute et de la marge brute en pourcentage est essentiellement attribuable à la diminution des démarques et des activités de promotion.

Le BAIIA ajusté1 a augmenté de 4,8 millions de dollars à 2,2 millions de dollars. L'augmentation s'explique principalement par l'augmentation de la marge brute.

La société a engagé des charges liées à la transformation stratégique de 5,5 millions de dollars en lien avec les charges liées au personnel et les honoraires de consultation au cours du trimestre.

La perte nette s'est établie à 4,9 millions de dollars, comparativement à une perte de 4,2 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Le 31 janvier 2026, RCL avait un fonds de roulement1 de 137,2 millions de dollars, dont des liquidités de 151,0 millions de dollars, comparativement à un fonds de roulement de 165,7 millions de dollars, dont des liquidités de 158,1 millions de dollars à la clôture de l'exercice précédent. Au 31 janvier 2026 et au 1er février 2025, RCL n'avait pas de dette à long terme hormis ses obligations locatives, et aucun montant n'était prélevé sur les facilités de crédit bancaires de la société.

Conférence téléphonique

La société tiendra une conférence téléphonique le 10 avril 2026 à 8 h 30, heure de l'Est, pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice complet. Les parties intéressées peuvent se joindre à la conférence téléphonique en composant le 1-833-752-3725 ou le 647-846-8584 environ 15 minutes avant la conférence afin de s'assurer d'avoir une ligne.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l'adresse https://www.reitmanscanadalimited.com/events-presentations.aspx?lang=fr, dont la rediffusion sera accessible sur ce site Web pendant 12 mois.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est l'un des principaux détaillants de vêtements pour femmes et pour hommes, qui compte des magasins de vente au détail partout au pays. La société exploite 388 magasins sous trois bannières distinctes, soit 218 Reitmans, 85 PENN. et 85 RW&CO.

Pour en savoir plus, visitez le www.reitmanscanadalimitee.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et

chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

Mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse traite des mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») et le fonds de roulement. Au troisième trimestre de l'exercice 2026, la société a commencé à exclure les charges liées à la transformation stratégique du BAIIA ajusté. Le présent communiqué de presse indique aussi que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets est considéré comme un ratio non conforme aux PCGR. La présentation du BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes.

Le BAIIA ajusté se définit actuellement en tant que (perte nette) bénéfice net avant les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et la dépréciation nette d'actifs non financiers, les charges d'intérêts, les produits d'intérêts, la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, ajusté pour l'incidence de certains éléments, comme les charges liées à la transformation stratégique, les coûts liés à la dissolution du régime de retraite, les coûts de résiliation de contrats et la déduction des charges d'intérêts et de l'amortissement relatifs aux contrats de location comptabilisés selon l'IFRS 16, Contrats de location. La société a commencé à exclure les charges liées à la transformation stratégique du BAIIA ajusté au troisième trimestre de 2026. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement, et elle utilise cette mesure à ces fins. Selon la direction, le BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets indique les liquidités dégagées pour chaque dollar de produits nets. L'exclusion des produits et des charges d'intérêts, autres que les charges d'intérêts sur les obligations locatives, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence sur le bénéfice des activités autres que d'exploitation. L'exclusion des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des pertes de valeur nettes, sauf l'amortissement lié aux actifs au titre de droits d'utilisation, tel qu'il est expliqué plus loin, élimine l'incidence hors trésorerie, et l'exclusion des charges liées à la transformation stratégique, des coûts liés à la dissolution du régime de retraite, et les coûts de résiliation de contrats ajustent les résultats pour mieux refléter les activités poursuivies. Les charges liées à la transformation stratégique, qui se composent des prestations de cessation d'emploi et des honoraires de consultation, sont ajustées étant donné qu'elles représentent des charges spécifiques se rapportant aux efforts de restructuration pour faire évoluer la structure opérationnelle de la société dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique quinquennal. Ces charges se limitent à la durée du projet et sont engagées avant que des avantages continus soient réalisés. L'ajustement de ces charges peut aussi être utile pour évaluer la performance financière d'une période à l'autre, sur une base comparable. En vertu de l'IFRS 16, Contrats de location, les caractéristiques de certains contrats de location font en sorte que les paiements de loyers sont comptabilisés en résultat net au cours de la période où l'exécution ou l'utilisation se produit, tandis que d'autres contrats de location sont comptabilisés à titre d'actifs au titre de droits d'utilisation dont l'obligation locative correspondante est comptabilisée, ce qui donne lieu à l'amortissement de ces actifs et à une charge d'intérêts de ces passifs. La direction présente son BAIIA ajusté de façon à refléter de façon uniforme les paiements qu'elle a versés relativement à ses contrats de location visant les magasins et le matériel. Ainsi, la majoration initiale de l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation et des intérêts sur les obligations locatives est exclue du calcul du BAIIA ajusté, car cela reflète mieux l'incidence de ses contrats de location sur les flux de trésorerie d'exploitation.

Le fonds de roulement correspond aux actifs courants diminués des passifs courants. La direction est d'avis que le fonds de roulement constitue une information utile pour comprendre la situation financière de la société. Étant donné la saisonnalité des activités de la société, il est plus pertinent de comparer le fonds de roulement au même moment précis.

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net au BAIIA ajusté :

(en millions de dollars) Quatrièmes

trimestres de Exercices

2026

2025

2026

2025

(Perte nette) bénéfice net (4,9) $ (4,2) $ (0,9) $ 12,1 $ Amortissements et pertes de valeur nettes des

immobilisations corporelles et incorporelles 4,4

3,5

16,7

14,4

Amortissement des actifs au titre de droits

d'utilisation 10,7

10,2

41,4

39,4

Charges d'intérêts sur les obligations locatives 2,4

2,5

9,9

10,0

Produits d'intérêts (1,1)

(1,6)

(4,1)

(5,8)

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat (1,7)

(2,0)

(0,2)

3,8

Charges liées à la transformation stratégique 5,5

-

7,0

-

Coûts liés à la dissolution du régime de retraite -

1,2

0,2

0,4

Coûts de résiliation de contrats1 -

0,5

-

0,5

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de

location2 (13,1)

(12,7)

(51,3)

(49,4)

BAIIA ajusté 2,2 $ (2,6) $ 18,7 $ 25,4 $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets 1,1 % (1,3) % 2,4 % 3,3 %



1 Les coûts de résiliation de contrats se rapportent à des coûts de résiliation de contrats non récurrents pour des projets abandonnés comptabilisés dans les frais de vente et charges générales et administratives. 2 L'incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de location, se présente comme suit :





Pour les quatrièmes

trimestres de Exercices

2026

2025

2026

2025

Amortissement des actifs au titre de droits

d'utilisation 10,7 $ 10,2 $ 41,4 $ 39,4 $ Charges d'intérêts sur les obligations locatives 2,4

2,5

9,9

10,0

Incidence sur les loyers de l'IFRS 16, Contrats de

location 13,1 $ 12,7 $ 51,3 $ 49,4 $

Mesures financières complémentaires

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins et la croissance des ventes. La société met en œuvre une approche omnicanal pour établir un lien avec ses clients en s'alignant sur leurs habitudes d'achat par l'entremise de canaux de vente en ligne ou en magasin. Cette approche permet aux clients de magasiner en ligne pour la livraison à domicile ou la cueillette en magasin, l'achat dans l'un de nos magasins ou l'expédition à domicile à partir d'un autre magasin lorsque les produits ne sont pas disponibles dans un magasin donné. En raison du comportement des clients sur les différents canaux, la société présente une seule mesure des ventes des magasins comparables, qui comprend les ventes en magasin et sur les sites de commerce électronique. Les ventes des magasins comparables constituent les produits nets générés par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les produits nets liés au commerce électronique. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière complémentaire qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables pour évaluer le rendement des magasins et les produits nets en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part des nouveaux produits nets des ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les Normes IFRS de comptabilité.

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société, et reposent sur plusieurs hypothèses qui entraînent la possibilité que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la société exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives et que les objectifs, les plans, les priorités stratégiques et les perspectives commerciales ne se concrétiseront peut-être pas. En conséquence, la société ne peut garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront ni, le cas échéant, quels seront les avantages que la société en tirera. Les déclarations prospectives qui figurent dans les présentes visent à permettre aux investisseurs et autres intéressés de mieux comprendre le contexte opérationnel de la société ainsi que les attentes et les plans de la direction en date du présent communiqué de presse. Le lecteur est toutefois prévenu que l'utilisation des déclarations prospectives pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances.

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des attentes, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, les plans visant l'atteinte de certains objectifs financiers, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, l'état et l'incidence de la mise en œuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la section intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont dispose actuellement la direction et sur des estimations et des hypothèses, y compris des hypothèses concernant la conjoncture économique et les lignes de conduite futures. Les estimations et les hypothèses importantes et les convictions formulées par la direction dans le cadre de l'établissement de ces déclarations prospectives portent par exemple sur ce qui suit : les convictions de la société à l'égard de ses stratégies et de ses marques et leur capacité de générer une croissance rentable à long terme, la croissance importante des ventes de RW&Co. tant en magasin qu'en ligne, l'accroissement de la part de marché de Reitmans et de PENN., la stabilité de la conjoncture du marché actuelle, les modifications des lois, de la réglementation et des normes mondiales, la position concurrentielle de la société dans son secteur d'activité, la capacité de la société à suivre le rythme de l'évolution des préférences des consommateurs, l'absence de restrictions liées à la santé publique ayant une incidence sur les habitudes d'achat des clients ou entraînant des coûts directs supplémentaires au titre des mesures sanitaires, la capacité de la société à mettre en œuvre son plan d'investissement, notamment à son centre de distribution de Montréal, et la capacité de la société à recruter et à maintenir en poste des personnes au talent exceptionnel.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la société pour l'exercice 2026.

Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion pour l'exercice 2026, sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedarplus.ca.

REITMANS (CANADA) LIMITÉEÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS(non audité)(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Pour la période

de 13 semaines

close le Pour la période

de 13 semaines

close le Pour la période

de 52 semaines

close le Pour la période

de 52 semaines

close le



31 janvier 2026 1er février 2025 31 janvier 2026 1er février 2025



















Produits nets

207 171 $ 204 844 $ 776 846 $ 773 804 $ Coût des biens vendus

93 412

98 630

342 298

338 766

Marge brute

113 759

106 214

434 548

435 038

Frais de vente et charges générales et administratives

112 919

112 568

420 775

417 198

Charges liées à la transformation stratégique

5 517

-

6 962

-

Résultat des activités d'exploitation

(4 677)

(6 354)

6 811

17 840





















Produits financiers

1 007

2 695

4 052

8 024

Charges financières

(2 961)

(2 498)

(11 955)

(9 963)

(Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat

(6 631)

(6 157)

(1 092)

15 901





















Recouvrement (charge) d'impôt sur le résultat

1 723

1 988

176

(3 762)





















(Perte nette) bénéfice net

(4 908) $ (4 169) $ (916) $ 12 139 $



















(Perte) bénéfice par action

















De base

(0,10) $ (0,08) $ (0,02) $ 0,25 $ Dilué(e)

(0,10)

(0,08)

(0,02)

0,24























REITMANS (CANADA) LIMITÉE BILANS CONSOLIDÉS Au 31 janvier 2026 et au 1er février 2025 (non audité) (en milliers de dollars canadiens)





2026 2025 ACTIFS









ACTIFS COURANTS









Trésorerie

150 956 $ 158 116 $ Clients et autres débiteurs

6 864

6 088

Actif financier dérivé

178

12 286

Impôt sur le résultat recouvrable

304

-

Stocks

110 187

132 877

Charges payées d'avance et autres actifs

11 748

12 714

Total des actifs courants

280 237

322 081













ACTIFS NON COURANTS









Immobilisations corporelles

100 190

89 126

Immobilisations incorporelles

6 565

1 639

Actifs au titre de droits d'utilisation

141 432

140 120

Impôt sur le résultat différé

25 036

21 120

Total des actifs non courants

273 223

252 005













TOTAL DES ACTIFS

553 460 $ 574 086 $











PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES









PASSIFS COURANTS









Fournisseurs et autres créditeurs

87 750 $ 109 671 $ Passif financier différé

3 934

-

Produits différés

13 393

12 398

Impôt sur le résultat à payer

-

191

Partie courante des obligations locatives

37 943

34 145

Total des passifs courants

143 020

156 405













PASSIFS NON COURANTS









Autres créditeurs non commerciaux

316

-

Obligations locatives

123 603

121 252

Total des passifs non courants

123 919

121 252













CAPITAUX PROPRES









Capital social

31 106

29 108

Surplus d'apport

11 233

11 456

Résultats non distribués

246 576

248 012

Cumul des autres éléments du résultat global

(2 394)

7 853

Total des capitaux propres

286 521

296 429













TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

553 460 $ 574 086 $

REITMANS (CANADA) LIMITÉE TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audité) (en milliers de dollars canadiens)



Pour la période

de 13 semaines close le Pour la période

de 13 semaines close le Pour la période

de 52 semaines close le Pour la période

de 52 semaines close le

31 janvier 2026 1er février 2025 31 janvier 2026 1er février 2025 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION















(Perte nette) bénéfice net (4 908) $ (4 169) $ (916) $ 12 139 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissements et pertes de valeur nettes des immobilisations

corporelles et incorporelles 4 343

3 471

16 680

14 378

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 10 710

10 181

41 430

39 364

Charge de rémunération fondée sur des actions 139

130

740

516

Variation nette du transfert vers les stocks du profit réalisé sur les

couvertures de flux de trésorerie 1 211

(1 189)

2 102

(1 379)

Profit de change (346)

(3 874)

(3 876)

(8 361)

Intérêts sur les obligations locatives 2 445

2 498

9 942

9 963

Produits d'intérêts (1 007)

(1 553)

(4 052)

(5 783)

(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat (1 723)

(1 988)

(176)

3 762



10 864

3 507

61 874

64 599

Variations dans ce qui suit :















Clients et autres débiteurs 1 217

479

(927)

(2 744)

Stocks 19 416

8 428

22 690

(10 852)

Charges payées d'avance et autres actifs 1 823

4 671

966

3 627

Fournisseurs et autres créditeurs 12 550

27 501

(17 636)

42 991

Actif au titre des retraites -

1 402

-

712

Produits différés 2 939

2 482

995

459



48 809

48 470

67 962

98 792

Intérêts reçus 941

1 553

4 203

5 981

Impôts sur le résultat payés (425)

(419)

(542)

(516)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 49 325

49 604

71 623

104 257



















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT















Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles (6 068)

(11 124)

(37 023)

(31 193)

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (6 068)

(11 124)

(37 023)

(31 193)



















FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT















Paiements d'obligations locatives (11 844)

(7 394)

(46 432)

(40 254)

Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote aux fins d'annulation (74)

(238)

(718)

(464)

Produit tiré de l'émission de capital social -

283

1 617

691

Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (11 918)

(7 349)

(45 533)

(40 027)



















PROFIT DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISES 220

3 912

3 773

8 426



















(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 31 559

35 043

(7 160)

41 463



















TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE 119 397

123 073

158 116

116 653



















TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 150 956 $ 158 116 $ 150 956 $ 158 116 $

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd