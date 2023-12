Imperial Tobacco Canada invite le ministre fédéral de la santé à tenir une discussion ouverte et impartiale sur ZONNIC pour le bien de la santé publique

MONTRÉAL, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) est déçue que l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, ait été mal informé au sujet de ZONNIC, le nouveau produit de sevrage tabagique de la compagnie, et qu'il ait attaqué ITCAN ouvertement plutôt que d'avoir une discussion basée sur les faits. Le ministre semble mal informé sur plusieurs points concernant ZONNIC et ITCAN souhaite rétablir la vérité.

« Nous avons été consternés d'entendre comment le ministre Holland a parlé d'ITCAN, de ses employés et de ZONNIC, le nouveau produit de sevrage tabagique que nous avons fièrement lancé il y a quelques semaines, déclare Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN. Le ministre peut demander à n'importe quelle personne qui travaille au sein de notre organisation. Nous sommes réellement engagés à réduire l'impact de notre activité sur la santé et nous avons confiance en notre produit ZONNIC pour y parvenir. »

Diffamer une entreprise légale sur la place publique au sujet d'un produit dont la vente a été récemment autorisée par son ministère n'est pas digne d'un ministre canadien de la santé, même s'il a par le passé été lobbyiste anti-tabac.

La vente des sachets de nicotine ZONNIC a été autorisée par Santé Canada en tant que thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) à l'issue d'un processus rigoureux de deux ans au cours duquel ITCAN a démontré l'innocuité et l'efficacité du produit. Depuis 2018, ITCAN a rencontré Santé Canada à de multiples reprises afin de s'assurer que le produit répond à toutes les exigences et attentes. La raison d'être de ce produit est d'aider les fumeurs à cesser de fumer, comme toute autre marque de produit de sevrage tabagique sur le marché.

ITCAN invite le ministre à mettre de côté sa vendetta de longue date contre l'industrie du tabac et à se concentrer sur les avantages des sachets de nicotine ZONNIC pour la santé publique, au lieu de se concentrer sur le fait que le produit est distribué par ITCAN.

Même si le ministre a du mal à le croire, ITCAN et lui partagent le même objectif de réduction du taux de tabagisme. Le Canada a une occasion en or d'atteindre son objectif de réduire les taux de tabagisme à moins de cinq pour cent d'ici 2035. Il suffit de regarder la Suède pour voir comment cela est possible. La Suède est sur le point de devenir le premier pays sans tabac. Elle y parvient en adoptant de nouveaux produits à base de nicotine, moins nocifs, et en créant un environnement politique qui encourage les fumeurs à renoncer au tabac. L'objectif de ITCAN et celui du gouvernement est le même, soit d'avoir un Canada sans fumée. Ainsi, des produits tels que ZONNIC peuvent réduire encore davantage le taux de tabagisme et aider à atteindre les mêmes résultats ici, au Canada.

« J'ai été surpris d'entendre le ministre dire qu'il 'allait nous trouver', car nous tentons de le rencontrer depuis un certain temps déjà. Ma porte est toujours ouverte pour avoir une discussion honnête avec lui, les groupes de santé publique et toute personne partageant les mêmes objectifs pour un Canada sans fumée », poursuit M. Silva.

Malgré les affirmations erronées du ministre, ITCAN ne commercialise pas ZONNIC différemment des autres produits de cessation tabagique. En fait, ITCAN s'est imposé des mesures de protection supplémentaires dans les dépanneurs afin de s'assurer que les mineurs n'aient pas accès à ZONNIC. L'entreprise est allée au-delà des exigences réglementaires dans les conditions de son autorisation de mise sur le marché en demandant aux détaillants d'exiger une preuve d'âge pour l'achat de ZONNIC dans les dépanneurs. ZONNIC est également vendu derrière le comptoir, ce qui signifie que le détaillant doit remettre le produit au consommateur directement. ITCAN prend donc cette question très au sérieux. De plus, ITCAN s'efforce de rendre ZONNIC disponible dans les pharmacies à travers le Canada.

« Le ministre Holland est le ministre de la Santé de tous les Canadiens, y compris de ceux qui fument. Les intentions d'arrêter de fumer sont élevées au Canada. Plutôt que de menacer de retirer des rayons un produit qui pourrait contribuer à sauver des vies, il devrait plutôt adopter de nouveaux produits susceptibles d'aider un plus grand nombre de Canadiens à arrêter de fumer et ainsi faire une réelle différence. Discutons-en ensemble, M. Holland », conclut M. Silva.

