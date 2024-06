LOS ANGELES, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le fabricant d'accessoires de réalité virtuelle de premier plan KIWI Design lance son plus récent produit, le support vertical rouge, vert, bleu (RVB) . Cet accessoire approuvé par Meta et conçu pour accroître l'immersion des utilisateurs dans le Métavers est maintenant disponible sur le site Web officiel de Meta .

Support vertical RVB de KIWI Design

« L'engagement de KIWI Design à repousser les limites des accessoires de réalité virtuelle fait un autre pas vers l'avant avec le lancement de nos nouveaux produits, a affirmé Ray, chef de la direction de KIWI Design. Nous sommes toujours déterminés à apporter des améliorations novatrices à nos accessoires d'appareils de réalité virtuelle dans le but d'enrichir les expériences des utilisateurs. »

Le tout nouveau support vertical RVB est doté d'une conception modulaire conviviale avec assemblage sans besoin d'outils qui rend l'installation et l'utilisation on ne peut plus faciles. Il est compatible avec Meta Quest 3, Quest 2 et Quest Pro, ce qui assure une utilisation généralisée. Doté d'un connecteur USB magnétique de type C, il offre un moyen facile de recharger et d'exposer votre casque. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur support avec 16 options prédéfinies de lumières RVB multicolores ambiantes.

Avec l'évolution constante des technologies de réalité virtuelle, les utilisateurs sont constamment à la recherche d'expériences plus immersives. En tant que fabricant de premier plan d'accessoires de réalité virtuelle, KIWI Design s'engage à rehausser l'expérience utilisateur grâce à ses produits à conception unique. Depuis sa création en 2015, l'entreprise a fait l'acquisition de plus de 100 brevets et dispose d'une gamme de produits diversifiée, notamment des sangles pour la tête, des interfaces faciales, des supports de réalité virtuelle, des accessoires de charge et des poignées pour manettes.

KIWI Design a également participé activement au programme Made for Meta, mis sur pied par Meta pour renforcer ses partenariats avec des marques de premier plan et fournir des accessoires qui améliorent les produits Meta grâce à une plus grande quantité de choix et à une expérience plus riche pour tous. La participation de KIWI Design à ce programme fait état de ses normes de conception de haute qualité.

Le support vertical RVB pour Meta Quest 3, Quest 2 et Quest Pro et une autre station de recharge spécialement conçue et approuvée pour Meta Quest 2 sont maintenant disponibles à l'achat sur le site Web de KIWI Design et sur Amazon . Pour en savoir plus sur notre marque et nos produits, visitez notre site Web et suivez KIWI Design sur Facebook, Instagram, X, YouTube et TikTok.

