MENLO PARK, Californie, 26 septembre 2024 /CNW/ - KIWI Design, un innovateur de premier plan dans le domaine des accessoires de réalité étendue de qualité supérieure, a ajouté deux produits au programme « Made For Meta » depuis 2023. En 2024, KIWI Design a été invitée à participer à l'événement Meta Connect, où elle a présenté trois nouveaux produits « Made For Meta ». Ces innovations sont équipées d'importantes mises à niveau conçues pour améliorer l'expérience immersive des amateurs de réalité étendue. Selon les annonces officielles de l'entreprise sur les médias sociaux, d'autres produits seront lancés au quatrième trimestre.

Accessoires Quest 3S – Nouveaux produits de KIWI Design pour le quatrième trimestre

Avec l'introduction de la gamme Made For Meta, KIWI Design continue d'établir la norme sur au sein du marché des accessoires de réalité étendue. Chaque produit est conçu en tenant compte des commentaires des utilisateurs, ce qui garantit que chaque détail contribue à une expérience de réalité étendue plus agréable et attrayante.

« Notre objectif est d'offrir aux amateurs de réalité étendue l'expérience la plus immersive qui soit, a déclaré Ray, chef de la direction de KIWI Design. Nous sommes ravis de présenter ces nouveaux produits, qui incarnent notre engagement inébranlable envers la qualité et l'innovation. »

Depuis sa création, KIWI Design s'est bâti une réputation de fabricant d'accessoires de réalité étendue fiables et conviviaux que les consommateurs apprécient particulièrement. Cette annonce comprend des améliorations de ses produits phares, ce qui promet une expérience plus confortable et plus agréable pour les utilisateurs.

À mesure que KIWI Design progresse, l'entreprise demeure déterminée à accomplir sa mission : « Un confort et une immersion inégalés à chaque moment de réalité augmentée. Le dévoilement de ces nouveaux produits lors de l'événement Meta Connect représente une étape importante vers l'atteinte de cet objectif, et l'entreprise est ravie de continuer à innover pour la communauté de la réalité étendue.

Pour en savoir plus sur KIWI Design, visitez notre site Web officiel et suivez KIWI Design sur Facebook, Instagram, X, YouTube et TikTok.

https://www.kiwidesign.com/

https://www.facebook.com/KIWIdesignOfficial

https://www.instagram.com/kiwidesignins/

https://x.com/KIWIdesign_shop

https://www.youtube.com/channel/UCOzFWarIschBuBfNz01Oucw

https://www.tiktok.com/@kiwidesign_official

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2515618/KIWIdesign_Q4_New_Products.jpg

SOURCE KIWI design

Personne-ressource pour les médias : [email protected]