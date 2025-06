LOS ANGELES, 25 juin 2025 /CNW/ - KIWI design, leader innovant dans le domaine des accessoires de réalité étendue (XR), présentera en juillet prochain son casque audio tout-en-un avec batterie K4 Duo, spécialement conçu pour les Quest 3 et 3S. Ce nouveau produit est doté d'écouteurs intégrés, d'un système de recharge rapide double de 45 W et d'un design léger, améliorant ainsi l'expérience de jeu en réalité virtuelle prolongée.

Le K4 Duo de KIWI design devrait être commercialisé en juillet 2025

« Le K4 Duo s'appuie sur les bases du K4 Boost et intègre des écouteurs pour une expérience audio immersive. Le terme "Duo" met en avant la batterie et les écouteurs intégrés, offrant une solution tout-en-un pour des sessions de réalité virtuelle prolongées et immersives », a déclaré Joey, responsable du design industriel chez KIWI design.

Le K4 Duo est la première solution audio et d'alimentation tout-en-un conçue pour les Quest 3 et 3S.

Il dispose d'une connexion USB-C unique qui évite d'avoir recours à des câbles supplémentaires et pallie l'absence de prise casque 3,5 mm traditionnelle sur le Quest 3S. Développé en collaboration avec des experts en acoustique ayant plus de 10 ans d'expérience chez LG et GoerTek, cet appareil offre un son optimisé pour les jeux grâce à un égaliseur parfaitement calibré (EQ). La membrane composite PU+PEN unique garantit un son spécialement optimisé pour les jeux en réalité virtuelle.

Grâce à sa fonction de charge rapide double de 45 W, le K4 Duo peut également charger simultanément le casque et la sangle en seulement 2,5 heures à l'aide d'un seul câble. Pesant seulement 459 g, le bandeau de tête est spécialement conçu pour un confort optimal, équilibrant le poids avant-arrière du Quest 3 et 3S afin de minimiser la tension au niveau du cou lors d'une utilisation prolongée.

En tant que fabricant de premier plan d'accessoires XR, KIWI design souligne toujours son engagement à produire des accessoires de haute qualité pour les utilisateurs et la communauté. Pour en savoir plus sur notre marque et nos produits, rendez-vous sur notre boutique Amazon et suivez KIWI design: https://www.kiwidesign.com/

