TORONTO, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Placements directs TD a le plaisir d'annoncer le lancement de Négociateur actif TD en direct, un nouveau programme hebdomadaire conçu pour rehausser l'expérience de négociation à coup d'analyses détaillées, de renseignements exploitables et de stratégies à appliquer. La série innovatrice s'adresse autant aux investisseurs en herbe qu'aux investisseurs chevronnés, et offre des outils et des renseignements qui les aideront à naviguer dans les marchés avec confiance.

À la barre de la série, le journaliste économique chevronné Greg Bonnell guide les investisseurs en leur présentant des analyses du marché, en faisant le point sur l'actualité en temps réel, et en leur offrant des conseils éducatifs et pratiques. Chaque épisode porte sur les fluctuations des marchés, les tendances et les occasions clés, et vise à aider le public à prendre des décisions éclairées en matière de négociation, peu importe son niveau d'expérience.

« Le processus de négociation a évolué, tout comme les besoins des investisseurs, explique Scott Ignall, premier vice-président, Placements directs et Mise en œuvre, Gestion de patrimoine, Groupe Banque TD. La série Négociateur actif TD en direct fait plus que présenter des analyses; elle aide les investisseurs à mieux comprendre ce qui dicte les marchés au fil des semaines. Le but est de leur offrir le contexte et les outils nécessaires pour qu'ils puissent réagir aux fluctuations des marchés et peaufiner leurs stratégies de placement, qu'ils soient novices ou chevronnés. »

Les épisodes seront présentés en direct les mardis à 10 h (HE) sur YouTube et CourtierWeb, et les enregistrements seront ensuite accessibles dans le canal YouTube de Placements directs TD.

Pour en savoir plus sur la série Négociateur actif TD en direct, visitez TD.com/NegociateurActifTDenDirect.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Alicia Skrinjar, Groupe Banque TD, [email protected]