L'ARSF propose des pratiques qui permettront aux courtiers principaux d'améliorer l'expérience client

TORONTO, le 29 avril 2024 /CNW/ - Pour assurer que les acheteurs d'habitation et les investisseurs hypothécaires sont traités équitablement, l'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, propose de publier une ligne directrice afin de rehausser le niveau global de professionnalisme dans le secteur du courtage d'hypothèques.

La ligne directrice, destinée aux maisons de courtage d'hypothèques et aux courtiers principaux, énonce des pratiques qui permettront aux courtiers principaux de s'acquitter de leurs responsabilités plus efficacement. Par exemple :

Des pratiques selon lesquelles une maison de courtage peut s'assurer que son courtier principal agit avec intégrité, démontre sa compétence professionnelle et dispose de l'indépendance, du pouvoir et des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités réglementaires. Les maisons de courtage pourront adapter les pratiques proposées à leurs propres besoins et activités.

Des pratiques selon lesquelles les courtiers principaux peuvent démontrer qu'ils prennent des mesures raisonnables pour assurer des résultats équitables pour les consommateurs en embauchant, formant et supervisant des courtiers et agents compétents.

« Nous voulons publier cette ligne directrice pour assurer que les courtiers principaux sont habilités à prendre des décisions et à influencer les comportements d'agents et de courtiers de manière à garantir le traitement équitable des consommateurs qui veulent souscrire une hypothèque, renouveler leur hypothèque ou investir dans une hypothèque, a expliqué Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie, de l'ARSF. Les courtiers principaux jouent un rôle de premier plan dans le fonctionnement efficace, éthique et conforme aux exigences légales d'une maison de courtage. »

La ligne directrice proposée de l'ARSF répond à des préoccupations concernant le manque d'influence de certains courtiers principaux sur la culture bien ancrée de leur maison de courtage en matière de conduite et de conformité. Un sondage de l'ARSF de 2020 a révélé que 50 % seulement des courtiers principaux de maisons de courtage employant plus de 100 titulaires de permis disposaient de ce pouvoir d'influence.

L'ARSF veut savoir ce que vous en pensez

L'ARSF souhaite que les consommateurs et les acteurs de l'industrie comprennent bien la ligne directrice proposée. C'est pourquoi elle invite le public à participer à un webinaire en ligne, en direct, où l'ARSF passera en revue le document et tiendra une séance interactive de questions et réponses, le 29 mai 2024. Inscrivez-vous au webinaire maintenant.

La période de consultation sur la ligne directrice proposée est ouverte et se terminera le 28 juin 2024. L'ARSF invite les intervenants à examiner la ligne directrice proposée et à lui faire part de leurs commentaires.

En savoir plus

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et des choix pour tous. Renseignements : www.fsrao.ca/fr.

