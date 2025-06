Rehaussement des dépenses militaires : une occasion stratégique pour Montréal

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce du premier ministre Mark Carney concernant la hausse majeure des investissements dans la défense nationale et la souveraineté du Canada.

« Le gouvernement du Canada pose aujourd'hui un geste fort en rehaussant de 9,3 milliards de dollars le budget en matière de défense. C'est un signal clair que le pays entre dans une nouvelle ère où sécurité, souveraineté et compétitivité économique sont interreliées. Le tissu industriel québécois et montréalais est prêt à répondre à l'appel et à contribuer à ce virage important. La Chambre salue en particulier l'intention de prioriser l'approvisionnement local, de créer une nouvelle Agence d'approvisionnement en matière de défense, et de mobiliser les secteurs de force de l'économie canadienne », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La région métropolitaine est l'un des grands pôles aérospatiaux du monde avec la présence sur son territoire de plusieurs fleurons dont l'expertise est reconnue internationalement. Nous bénéficions de secteurs stratégiques forts comme l'intelligence artificielle, la photonique et la cybersécurité qui sont complémentaires à l'industrie de la défense. Il faut tout mettre en œuvre pour que nos entreprises puissent accéder aux chaînes d'approvisionnement stratégiques qui se mettront en place. L'impact potentiel en matière de retombées économiques, d'innovation et de création d'emplois est considérable. La Chambre appelle le gouvernement fédéral à collaborer étroitement avec les provinces, les grappes industrielles, les chambres de commerce et les institutions de recherche pour assurer la mise en œuvre efficace et inclusive de cette stratégie. Il faudra notamment garantir une coordination rapide entre les différents ordres de gouvernement, une réduction des délais administratifs, l'accès rapide à du financement pour les entreprises et un soutien clair aux PME », a conclu Isabelle Dessureault.

