Reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 73 au-dessus de la rue de la Faune - Fin d'un important chantier à Québec

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 73 (Laurentienne) au-dessus de la rue de la Faune, à Québec, sont terminés. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, soulignent aujourd'hui l'achèvement de cet important chantier. Réalisé grâce à un investissement de 33,6 millions de dollars, ce projet majeur s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant à maintenir un réseau routier sécuritaire et durable.

Amorcés en mai 2024, les travaux se sont échelonnés sur trois saisons de construction. Ils comprenaient notamment la reconstruction de deux ponts d'étagement et la réalisation de plusieurs interventions visant à moderniser les infrastructures dans le secteur. Le chantier a également permis de prolonger les voies d'insertion de l'autoroute entre les rues de la Faune et George-Muir. Ces aménagements réduisent les zones d'entrecroisement et améliorent la fluidité ainsi que la sécurité des déplacements dans ce secteur stratégique du réseau routier, au bénéfice de chaque citoyenne et chaque citoyen qui l'emprunte chaque jour.

Citations

« L'achèvement de ce chantier marque une étape importante pour la région de Québec. Grâce à des investissements responsables, notre gouvernement poursuit ses efforts pour améliorer les déplacements et répondre aux besoins de mobilité des citoyens d'aujourd'hui et de demain. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Après plusieurs saisons de travaux, les citoyens trouvent aujourd'hui un secteur modernisé et des déplacements facilités sur cet axe important de notre région. Je remercie les usagers et les riverains pour leur patience tout au long de ce chantier majeur. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Lien connexe

Reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute 73, au-dessus de la rue de la Faune, à Québec

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]