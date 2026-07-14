Élargissement et réaménagement de l'autoroute 55 au Centre-du-Québec - Le gouvernement ira de l'avant avec un nouvel appel d'offres

SAINT-CÉLESTIN, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Dans les prochaines semaines, une nouvelle étape sera franchie dans cet important projet pour la mobilité et la sécurité des usagers dans le Centre-du-Québec. Un appel d'offres pour la poursuite des travaux liés au projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 55, entre Bécancour et Sainte-Eulalie, sera lancé. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, en ont fait l'annonce.

Le contrat qui sera accordé au terme de l'appel d'offres comprend notamment le doublement d'un tronçon d'environ 5,1 km de l'autoroute 55 et la construction d'un échangeur à l'intersection de la route 226. Les travaux devraient s'échelonner sur trois ans et commencer au début de 2027.

Citations

« Le doublement de l'autoroute 55 est attendu depuis de nombreuses années par la population du Centre-du-Québec. Ce projet est essentiel pour améliorer la sécurité des usagers, la mobilité de nos citoyens et le développement économique du Centre-du-Québec. Nous poursuivons les travaux afin d'offrir, à terme, une autoroute plus sécuritaire et plus performante à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis fier de nous voir franchir aujourd'hui une nouvelle étape dans l'élargissement de l'autoroute 55, qui est une priorité pour notre région. Depuis le début, je me suis engagé à faire avancer ce dossier, et le lancement prochain d'un appel d'offres témoigne concrètement de notre volonté de poursuivre sa réalisation. Chaque tronçon doublé nous rapproche d'une autoroute plus sécuritaire, plus efficace et mieux adaptée aux besoins des milliers d'usagers qui l'empruntent quotidiennement. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Nicolet-Bécancour

Faits saillants

Un premier segment doublé d'environ 7 km a été mis en service sur l'autoroute 55 en décembre 2025.

En plus du doublement d'un segment de l'autoroute et de la construction d'un échangeur, les travaux en lien avec l'appel d'offres à venir (lot D) comprennent : la construction d'installations pour les opérations de la SAAQ; la construction d'un portique au-dessus du ruisseau Moïse-Poirier; la mise en place de ponceaux (structures) pour enjamber le ruisseau Gilbert et la décharge des Dix.

La préparation des lots subséquents se poursuit, et leur séquence de réalisation sera précisée au fur et à mesure de l'avancement de la conception.

Lien connexe

Élargissement et réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]