Réhabilitation du chemin de fer Québec Central - De nouveaux investissements pour assurer l'efficacité du chemin de fer à Saint-Lambert-de-Lauzon

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent un investissement de près de 5,4 M$ pour réaliser un projet de construction de voies d'évitement et de garage à Saint-Lambert-de-Lauzon. Les travaux prévus, qui s'inscrivent dans la réhabilitation du chemin de fer Québec Central (CFQC), seront amorcés en 2024.

Le projet permettra d'optimiser les opérations ferroviaires, de faciliter les manœuvres, d'accroître la sécurité, d'assurer la fluidité des mouvements des trains sur la voie principale ainsi que de répondre aux besoins grandissants des usagers.

Les entreprises du parc industriel de Saint-Lambert-de-Lauzon, où sont concentrées de nombreuses activités commerciales, seront mieux desservies et pourront ainsi améliorer leur efficacité.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui démontre une fois de plus l'importance que nous accordons à l'amélioration des infrastructures de transport ferroviaire au Québec. De plus, les nouvelles installations permettront de répondre directement à un besoin de nos partenaires dans le domaine ferroviaire. Ces travaux s'inscrivent dans la volonté de favoriser l'efficacité, la fiabilité et la compétitivité du chemin de fer Québec Central et de développer l'économie de la région de la Chaudière-Appalaches. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le centre de transbordement ferroviaire de Saint-Lambert-de-Lauzon est en plein développement. Grâce à la relance du CFQC, notre gouvernement répond encore une fois positivement aux besoins actuels et à venir de nos partenaires locaux. Un grand merci à ma collègue Geneviève pour cet important appui financier. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Faits saillants

Le chemin de fer Québec Central, qui relie Charny , Sherbrooke et Lac-Frontière, a été construit en 1869, et seule la portion entre Charny et Sainte-Marie est actuellement en exploitation.

, et Lac-Frontière, a été construit en 1869, et seule la portion entre et est actuellement en exploitation. En juin 2023, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement total de 440 M$ pour réhabiliter le réseau jusqu'à Thetford Mines .

. Les travaux prévus sur les tronçons entre Vallée-Jonction et Thetford Mines sont en cours, et la mise en service complète du chemin de fer est prévue en 2025.

En plus des travaux entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, le Ministère poursuit ses interventions sur le tronçon reliant Charny et Sainte-Marie afin d'y assurer une exploitation ferroviaire fiable et sécuritaire.

et afin d'y assurer une exploitation ferroviaire fiable et sécuritaire. Rappelons également que la ministre des Transports et de la Mobilité durable a annoncé, le 19 septembre dernier, un montant de 60 M$ pour l'amélioration des infrastructures de transport ferroviaire au Québec.

Lien connexe

Pour plus d'information sur la réhabilitation du chemin de fer Québec Central, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

