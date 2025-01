Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - Mise à jour des travaux pour le tronçon entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé

RIMOUSKI, QC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable se voit obligé d'annuler deux appels d'offres pour des travaux prévus sur le chemin de fer de la Gaspésie entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. Des écarts importants avec l'estimation du budget requis pour réaliser les prochaines interventions ont forcé cette annulation. Par conséquent, le Ministère révisera sa planification pour l'attribution des contrats dans le but de mener à terme l'ensemble du projet.

Ainsi, la conception et la stratégie de regroupement des travaux seront revues dans le but d'obtenir des soumissions plus compétitives lors des prochains appels d'offres. Au terme de cette révision, il sera possible de présenter un nouvel échéancier de réalisation pour les interventions restantes entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. La mise en service de ce tronçon est désormais anticipée en 2027. Tout est mis en œuvre afin de terminer l'ensemble des travaux jusqu'à Gaspé le plus rapidement possible.

Des travaux se poursuivent en 2025

Les travaux commencés l'an dernier sur six chantiers entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé se poursuivront cette année. Les interventions incluent :

la reconstruction de 7 structures (5 ponts et 2 murs);

la réhabilitation de 18 structures;

le déplacement de voie dans 3 secteurs;

le remplacement de plus de 120 ponceaux;

des travaux de protection contre l'érosion et la submersion côtières;

des interventions sur les composantes de la voie ferrée pour l'ensemble du tronçon, avec des changements de traverses ainsi que des travaux de ballastage et de nivellement.

Faits saillants

Le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, d'une longueur de 325 km entre Matapédia et Gaspé, a été scindé en trois tronçons : Matapédia à Caplan - En exploitation, des travaux de maintien d'actif sont en cours; Caplan à Port-Daniel - Gascons - Travaux en cours, une mise en service est prévue au printemps 2025; Port-Daniel - Gascons à Gaspé - Travaux en cours, une mise en service est anticipée pour 2027.

La Société du chemin de fer de la Gaspésie est responsable de l'exploitation du réseau et de son entretien, en plus de la réalisation de plusieurs travaux s'inscrivant dans le projet de réhabilitation.

