Réaménagement de la route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare - Des entraves à prévoir dès le 24 août 2025

LONGUEUIL, QC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux s'amorceront sur la route 340 (route et boulevard de la Cité-des-Jeunes), à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare, à compter du 24 août 2025 et se poursuivront jusqu'en 2028.

Le chantier sera réalisé en plusieurs phases :

Route 340 à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare : les travaux de réaménagement débutent le 24 août (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

2025-2026 : réaménagement de deux intersections de la route 340, (à l'angle du chemin de la Petite-Rivière et à l'angle de la bretelle de l'autoroute 30 en direction est), enfouissement des équipements de services publics aux abords de la route 340 entre la rue Henry-Ford et l'autoroute 30, construction de deux carrefours giratoires (à la hauteur de la rue Henry-Ford et à la hauteur du boulevard de la Gare) et aménagement d'une piste polyvalente entre la route Harwood et l'entrée du nouvel hôpital Vaudreuil-Soulanges.

et l'entrée du nouvel hôpital Vaudreuil-Soulanges. 2027 : réaménagement de l'intersection de la route 340 et du chemin Sainte-Angélique.

du chemin Sainte-Angélique. 2028 : réaménagement de deux intersections de la route 340, à l'angle du chemin Saint-Louis et à l'angle de la montée Labossière.

et à l'angle de la montée Labossière. D'ici 2028, la route 340 sera réasphaltée entre le chemin Sainte-Angélique et la rue Henry-Ford.

Entraves et gestion de la circulation

Du dimanche 24 août à 22 h au dimanche 7 septembre à 22 h

Fermeture de la voie de droite et de la voie de virage à droite du boulevard de la Cité-des-Jeunes en direction ouest, entre la rue Henry-Ford et le boulevard de la Gare.

Entre le lundi 25 août à et la mi-décembre, selon l'avancement du chantier

Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine De la route 340 (route et boulevard de la Cité-des-Jeunes), entre la rue Henry-Ford et la route Harwood ; Du boulevard de la Gare, entre le Maurice-Richard et la route 340; De la rue Henry-Ford, entre la route 340 et la rue des Méandres.



Du lundi 1er septembre à 22 h au mardi 16 septembre à 5 h

Fermeture complète de la route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) entre la route Harwood et le chemin de la Petite Rivière. Détour par la montée Labossière, la route Harwood et le chemin de la Petite Rivière. Circulation locale permise sur la route 340 entre la montée Labossière et le chemin de la Petite Rivière.

et le chemin de la Petite Rivière.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. D'autres entraves seront requises pour mener à bien ce projet, notamment lors des prochaines phases de travaux prévues dans les années à venir. Les entraves seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu'elles seront connues.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être reporté. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

S'inscrire à la liste d'envoi :

Des informations sur l'avancement du projet seront transmises par courriel aux personnes abonnées à cette liste d'envoi : Route 340 - aménagements entre Vaudreuil-Dorion et Saint-Lazare

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724