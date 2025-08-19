Fermeture de la sortie 285 de l'autoroute 50 (Guy-Lafleur)

LAVAL, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture de la sortie no 285 (Boul. Henri-Fabre Ouest, Fret Cargo) du 25 août jusqu'à la fin octobre. Cette entrave est nécessaire dans le cadre des travaux d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 50, entre Mirabel et Lachute.

Afin de permettre aux travailleurs de l'Aéroport Montréal-Mirabel de gagner leur lieu de travail, une sortie temporaire sera aménagée sur l'autoroute 50, en direction est, à la rue Helen-Bristol. Des signaleurs veilleront à la gestion de la circulation via cette sortie temporaire. Les autres usagers de la route pourront quant à eux poursuivre leur chemin normalement sur l'autoroute 50, en direction est.

Quant aux usagers circulant sur l'autoroute 50, en direction ouest, ceux qui désirent rejoindre le boulevard Henri-Fabre seront dirigés vers la rue Service-A1, tandis que les autres pourront poursuivre leur chemin normalement.

Entrave et gestion de la circulation

Du 24 août, à 23 h 59, à la fin octobre

Fermeture de la sortie n o 285 ( Boul. Henri-Fabre Ouest, Fret Cargo ), menant de l'autoroute 50 en direction est à la rue Service-A1. Détour via une sortie temporaire aménagée à la hauteur de la rue Helen-Bristol et les rues Irénée-Vachon et Louis-Bisson pour rejoindre le boulevard Henri-Fabre.

285 ( ), menant de l'autoroute 50 en direction est à la rue Service-A1. Fermeture de la sortie n o 285 Sud ( Boul. Henri-Fabre Ouest ), menant de l'autoroute 50 en direction ouest au boulevard Henri-Fabre. Détour via la sortie n o 285 Nord ( Fret Cargo) et la rue Service-A1 pour rejoindre le boulevard Henri-Fabre.

285 Sud ( ), menant de l'autoroute 50 en direction ouest au boulevard Henri-Fabre.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

