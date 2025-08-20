Fermeture complète de la route 344 à venir, dans le cadre des travaux de réparation des ponts d'étagement au-dessus de l'autoroute 25

LAVAL, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation auront lieu sur le pont d'étagement de la route 344 (boulevard des Seigneurs) au-dessus de l'autoroute 25, à Terrebonne. Ils s'amorceront le 27 août et se poursuivront pendant environ deux mois.

Entraves et gestion de la circulation

Les 27 et 28 août, entre 23 h et 5 h le lendemain

Fermeture complète de la route 344, dans les deux directions.

À compter du 2 septembre

Fermeture d'une direction de la route 344, avec circulation sur la chaussée opposée;

Fermetures partielles de nuit de l'autoroute 25;

de l'autoroute 25; Fermetures de nuit de bretelles de l'autoroute 25, de façon ponctuelle;

de bretelles de l'autoroute 25, de façon ponctuelle; Fermetures complètes de nuit de la route 344, entre la côte de Terrebonne et la route 337 (boulevard Moody), avec chemin de détour;

de la route 344, entre la côte de et la route 337 (boulevard Moody), avec chemin de détour; Fermetures partielles et complètes durant plusieurs fins de semaine de la route 344, avec chemin de détour.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Les détails des fermetures de bretelles seront communiqués au moment opportun.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

