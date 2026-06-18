Regroupement familial - Nouvelle période de réception des demandes de regroupement familial

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel, annonce la réouverture de la réception des demandes d'engagement dans le cadre du regroupement familial dès le 2 juillet 2026, avec un plafond fixé à 15 700 demandes pour une période de deux ans. Ce plafond sera réparti en deux sous-catégories :

Un maximum de 13 300 demandes d'engagement visant un conjoint comme personne parrainée principale ;

Un maximum de 2 400 demandes d'engagement visant un parent ou un grand-parent.

Les demandes d'engagement en faveur d'un enfant à charge, d'un enfant mineur orphelin ou d'un enfant à adopter ainsi que les demandes d'ajout de membres de la famille d'une personne déjà visée par une demande d'engagement seront exemptées des plafonds.

Afin de prioriser la réception des demandes d'engagement des personnes qui attendent depuis longtemps et dans un souci d'offrir plus de prévisibilité, le MIFI a établi un calendrier de réception qui permettra de prioriser les demandes d'engagement les plus anciennes. Les détails de ce calendrier sont publiés sur Québec.ca.

Soulignons que les demandes devront être soumises par la poste uniquement. Il ne sera pas possible de présenter une demande en personne dans les bureaux du MIFI.

En juin 2024, le MIFI a instauré une gestion des demandes d'engagement dans le regroupement familial avec un plafond global de 13 000 demandes pouvant être reçues du 26 juin 2024 au 25 juin 2026. Ce plafond a été atteint en juillet 2025. L'objectif de la gestion des demandes dans le cadre du regroupement familial est de s'assurer que le nombre de demandes reçues par le ministre dans cette catégorie est en phase avec les seuils d'admission planifiés par le Québec.

Citation :

« Le regroupement des familles établies au Québec avec leurs proches occupe une place importante dans la mission du Ministère. Nous œuvrons à faciliter cette réunification en ouvrant une période de réception des demandes tout en veillant au respect des cibles annuelles d'admission. »

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Liens connexes :

Informations sur le regroupement familial

Calendrier de réception

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, [email protected]