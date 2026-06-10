Programme de l'expérience québécoise - Le gouvernement Fréchette tient promesse : le PEQ sera réactivé pour deux ans

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel, confirme la réactivation des deux volets du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour deux ans. Il répond ainsi à un mandat clair que lui a donné la première ministre du Québec, Christine Fréchette, afin de donner plus de prévisibilité.

Le PEQ sera réinstauré du 2 juillet 2026 au 2 juillet 2028. Le gouvernement répond ainsi aux besoins exprimés par plusieurs acteurs économiques et municipaux du Québec, ainsi que par certains travailleurs et personnes diplômées déjà établis au Québec. En vue de respecter la capacité d'accueil du Québec et les cibles d'immigration, la réception des demandes se fera par période. Une première période sera ouverte du 2 juillet au 31 octobre 2026. Celle-ci visera les personnes qui ont obtenu un diplôme du Québec ou cumulé une expérience de travail admissible au PEQ au moment de son abolition, le 19 novembre 2025.

Cette façon de procéder permettra également au gouvernement d'avoir un portrait précis du volume des demandes soumises, de prévoir plus efficacement les prochaines invitations au Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) et d'ouvrir de nouvelles périodes de réception au PEQ d'ici la fin du programme, en juillet 2028, permettant ainsi à de nouvelles personnes de présenter une demande.

Afin de respecter l'engagement pris par la première ministre, les conditions de sélection du PEQ restent les mêmes qu'au moment de sa suspension pour le volet diplômés et lors de l'abolition du volet travailleurs.

Des invitations ciblées maintenues dans le PSTQ

Pendant la période de réception des demandes au PEQ, le nombre d'invitations au PSTQ sera réduit afin d'assurer le respect des cibles d'admission pour les travailleurs qualifiés de la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029. À compter de novembre 2026, les invitations reprendront en fonction du nombre de demandes reçues au PEQ.

Rappelons que le PSTQ a démontré des résultats au cours des derniers mois. Depuis décembre 2025, 14 615 personnes ont reçu une invitation dont 8 693 personnes ont déclaré une des professions ciblées pouvant être liées aux secteurs prioritaires.

Rappelons que la réouverture du PEQ constitue une mesure temporaire. À terme, le PSTQ redeviendra l'unique voie vers la sélection permanente des travailleurs qualifiés.

Une capacité de traitement plus grande pour répondre à la demande

En parallèle, le gouvernement prévoit de renforcer sa capacité de traitement afin de s'assurer de sélectionner les personnes immigrantes selon ses cibles d'immigration et les priorités annoncées.

Citation :

« Nous avons entendu les préoccupations des travailleurs et des personnes diplômées qui ont choisi le Québec, ainsi que des gens d'affaires et des acteurs municipaux de partout au Québec. Pour plusieurs, les derniers mois ont été marqués par l'incertitude en l'absence de mesure de transition. Des parcours de vie ont été bousculés et nous avons voulu en tenir compte. J'ai eu un mandat clair de la première ministre et nous y répondons aujourd'hui. En réactivant temporairement ce programme, nous contribuons à retenir des talents bien intégrés, sans compromettre nos cibles d'immigration ».

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants

Le PEQ sera réinstauré au niveau réglementaire pour une période de deux ans, soit du 2 juillet 2026 au 2 juillet 2028.

La première période de réception des demandes dans les deux volets du PEQ (Diplômés du Québec et Travailleurs étrangers temporaires) sera du 2 juillet à partir de 8 h 30 au 31 octobre 2026.

Pour présenter une demande durant cette période, les personnes devront avoir obtenu un diplôme du Québec ou cumulé une expérience de travail admissible au PEQ au moment de son abolition, le 19 novembre 2025.

Il n'y aura pas de plafond puisque toutes les demandes reçues pendant cette période et conformes à ces critères seront traitées par le Ministère selon les conditions de sélection qui s'appliquent.

D'ici le 31 octobre, les invitations au PSTQ seront réduites et viseront notamment des personnes qui exercent des professions de catégories FÉER 4 et 5 ou celles qui n'ont pas encore acquis deux ans d'expérience de travail.

Par la suite, le nombre d'invitations sera ajusté selon le volume de demandes reçues au PEQ.

L'intention du gouvernement est de délivrer un nombre de Certificats de sélection du Québec (CSQ) équivalent entre les deux programmes pendant le reste de la période couverte par la planification pluriannuelle.

Lien connexe

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation, et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, [email protected]