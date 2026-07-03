Programme de sélection des travailleurs qualifiés - Poursuite des invitations en complément de l'ouverture du Programme de l'expérience québécoise

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel, annonce que plus de 500 nouvelles invitations ont été transmises aujourd'hui dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Les exercices d'invitation se poursuivront mensuellement durant la première période de réception des demandes du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), soit jusqu'en octobre 2026. Les invitations viseront majoritairement les personnes qui ne peuvent se prévaloir du PEQ, notamment celles exerçant des professions non admissibles.

Parmi les 501 personnes invitées, environ la moitié ont reçu une invitation puisque leur profession principale est généralement associée à un des secteurs prioritaires. L'autre moitié des invitations a été destinée aux personnes ayant déclaré une profession principale de catégorie FEER 4 ou 5 de la Classification nationale des professions (CNP), soit une profession non admissible au PEQ, tous secteurs confondus.

Pendant la période de réception des demandes du PEQ, les priorités d'invitation demeurent les personnes qui sont déjà installées au Québec, notamment en région, et qui déclarent certaines professions ciblées associées à un des secteurs prioritaires. S'ajoutent aux priorités d'invitations certaines personnes qui ne pourraient se prévaloir du PEQ, notamment celles qui exercent une profession principale de catégorie FEER 4 ou 5 ou celles qui n'auraient pas encore acquis deux ans d'expérience de travail.

Citation :

« Nous continuons d'envoyer des invitations dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) en fonction des priorités que nous avons établies tout en respectant les cibles annuelles que nous nous sommes fixées. Le présent exercice ainsi que ceux des prochains mois permettront notamment à des personnes qui ne répondent pas aux critères de réception du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) de recevoir une invitation. »

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants

Depuis janvier 2026, 13 240 personnes ont reçu une invitation au PSTQ. Ce nombre s'élève à 16 154 invitations en comptant les invitations envoyées depuis juillet 2025.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, [email protected]