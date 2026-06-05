Programme de sélection des travailleurs qualifiés - Promesse tenue : le gouvernement Fréchette ajoute l'industrie touristique aux secteurs prioritaires en matière d'immigration

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, François Bonnardel, annonce que 2 549 nouvelles invitations ont été envoyées à des personnes, qui ont rempli une déclaration d'intérêt, à présenter une demande dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Dans le cadre de cet exercice, des professions du secteur touristique s'ajoutent à la liste des professions prioritaires.

Cet ajout répond à un engagement de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, qui souhaite aider les entreprises du milieu touristique. Les personnes immigrantes répondent à des besoins importants de main-d'œuvre, un atout essentiel pour le dynamisme économique des régions. Grâce à cette initiative, les entreprises touristiques pourront bénéficier de renforts particulièrement importants en période de haute saison.

2 549 invitations, dont 1 261 dans les secteurs prioritaires, ont été envoyées à des personnes qui ont déclaré leur intérêt et qui respectent les critères d'invitation permettant de cibler les personnes les plus susceptibles de respecter les conditions de sélection du PSTQ dans les volets 1, 2 et 3.

Comptant plus de 420 000 emplois répartis dans l'ensemble du Québec, le tourisme a généré des recettes records de près de 19 milliards de dollars en 2025. Il s'agit du 4e secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, juste après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer. De plus, il fait partie des secteurs qui génèrent le plus de retombées pour les fournisseurs locaux dans les régions.

Citation :

« Nous restons toujours à l'affût afin d'adapter les invitations du PSTQ aux besoins du Québec. C'est pourquoi nous avons inclus le tourisme dans la liste des secteurs prioritaires. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts pour contrer la rareté de la main-d'œuvre dans l'industrie touristique et contribuer à la vitalité économique des régions. Cet exercice d'invitation nous permettra également de favoriser l'atteinte de la cible inscrite dans le plan stratégique qui est de 90 % de personnes sélectionnées à titre de travailleurs qualifiés exerçant une profession en déficit ou léger déficit de main-d'œuvre. »

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Cette décision démontre que notre gouvernement reconnaît le tourisme comme un secteur stratégique qui agit en tant que moteur de développement économique pour toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à faire vivre à nos visiteurs une expérience de qualité, nos travailleuses et travailleurs touristiques contribuent au succès de nos entreprises touristiques. Je salue notre première ministre qui répond à son engagement afin de permettre à notre industrie d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir sa croissance. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Dans le cadre de ce nouvel exercice, les invitations s'appuient sur la liste des professions ciblées dans les secteurs prioritaires utilisée lors des exercices précédents à laquelle s'ajoutent des professions liées au secteur touristique.

Le gouvernement priorise les personnes déjà installées au Québec, les diplômés du Québec, les personnes immigrantes installées en région et qui exercent un emploi dans un secteur prioritaire.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Sources : Mona-Kim Lechasseur, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, [email protected]; Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, [email protected]