Regroupement de 4 offices d'habitation dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, est fière de souligner le regroupement de 4 offices d'habitation (OH) de la région de la Mauricie (voir annexe), qui permet de consolider l'offre de services en matière de logement social et d'ainsi offrir de meilleurs services aux locataires et aux demandeurs de logements sociaux.

Depuis le 1er janvier 2026, l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie est responsable de la gestion de plus de 805 logements issus du Programme de logement sans but lucratif (Programme HLM) de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et est désormais l'agent de 17 municipalités. En ce début d'année, deux autres regroupements sont également entrés en vigueur dans la province, portant maintenant le nombre total d'OH à 100. Rappelons que l'on en comptait 538 en 2017.

La démarche d'optimisation du réseau des offices d'habitation, qui se poursuit à travers le Québec, vise à améliorer et bonifier les services destinés aux locataires de logements sociaux. Les regroupements d'OH contribuent à professionnaliser les opérations, à améliorer l'entretien et la rénovation du parc de logements et à optimiser l'utilisation des budgets alloués à la gestion des HLM. La fusion simplifie l'inscription des demandeurs, facilite les liens avec les réseaux de soutien et permet une organisation plus efficace des services, au bénéfice des ménages québécois à plus faible revenu.

Citation

« Je salue la mobilisation des différents acteurs qui ont rendu ce regroupement possible, lequel apportera des bénéfices tangibles aux locataires de logements sociaux. J'espère qu'il sera une source d'inspiration qui encouragera d'autres initiatives semblables ailleurs au Québec. Nous offrons l'accompagnement nécessaire aux organismes souhaitant entreprendre une telle démarche, et notre gouvernement est en action pour en simplifier le processus. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre de la Condition féminine

Faits saillants

La SHQ a mis sur pied, au printemps 2023, un comité composé de représentants de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec et du Regroupement des offices d'habitation du Québec afin de soutenir la mise en œuvre d'une démarche d'optimisation du réseau des OH.

Ce comité a fait part des constats découlant de la restructuration du réseau des OH entreprise sur une base volontaire depuis 2016, des défis à venir dans la gestion du Programme HLM et des investissements importants qui seront consentis à la rénovation et à l'évolution de ce parc immobilier.

Dans le cadre de cette démarche, une tournée régionale des acteurs concernés, soit les OH et les acteurs municipaux touchés par ces questions (municipalités et MRC), s'est tenue en août et en septembre 2023.

Le projet souligné aujourd'hui découle de cette démarche d'optimisation.

Tout nouveau projet de regroupement peut être déposé à la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

ANNEXE

Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie Noms des anciens OH Municipalités Office municipal d'habitation de la Ville de

Shawinigan Ville de Shawinigan Office municipal d'habitation de Mékinac Ville de Saint‑Tite Municipalité de Sainte‑Thècle Municipalité de la paroisse de Saint‑Adelphe Municipalité de la paroisse de Lac‑aux‑Sables Municipalité de Notre‑Dame‑de‑Montauban Municipalité de la paroisse d'Hérouxville Municipalité de la paroisse de Saint‑Séverin Municipalité du village de Grandes‑Piles Office municipal d'habitation du Lac Saint‑Pierre Ville de Louiseville Municipalité de Saint‑Justin Municipalité de la paroisse de Saint‑Léon‑le‑Grand Municipalité de Yamachiche Office municipal d'habitation Anna‑Milot Municipalité de Charrette Municipalité de la paroisse de

Saint‑Alexis‑des‑Monts Municipalité de la paroisse de Saint‑Barnabé Municipalité de Saint‑Paulin

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]