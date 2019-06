Regroupement d'achats de sel de déglaçage - Près de 200 municipalités réaliseront des économies grâce à l'UMQ

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Grâce au regroupement d'achats de sel de déglaçage de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), près de 200 municipalités réaliseront des économies significatives pour leur approvisionnement au cours de la saison 2019-2020.

À la suite d'un processus appel d'offres public lancé par l'UMQ en mai, les contrats pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) pour les sept territoires d'adjudication que compte le regroupement ont été approuvés par le comité exécutif de l'Union, le 14 juin dernier.

L'analyse des soumissions reçues révèle notamment que de façon générale, les prix soumis par les fournisseurs représentent des baisses variant de 2 % à 5 %, selon la région. Ces baisses constituent une bonne nouvelle, dans un contexte de rareté du produit et de la forte consommation suscitée par l'hiver particulièrement rude de 2018-2019. Les stratégies d'approvisionnement de l'UMQ semblent ainsi avoir porté leurs fruits.

Pour la saison 2019-2020, 182 municipalités et organisations municipales ont joint ce regroupement et achèteront ainsi pour près de 340 000 tonnes métriques de sel. Soulignons par ailleurs que le nombre de municipalités non-membres de l'Union qui ont adhéré au regroupement pour la prochaine année a augmenté de plus de 20 %.

Le regroupement d'achats de sel de déglaçage de l'UMQ - le plus important du genre au Québec - permet notamment aux municipalités de :

Déléguer à l'UMQ la prise en charge du processus d'appel d'offres et de sauver ainsi temps et argent;

Profiter d'un plus grand pouvoir d'achat et de prix compétitifs;

S'assurer d'un approvisionnement garanti grâce à une mécanique unique de collaboration et d'entraide entre les municipalités d'un même territoire permettant de pallier les variations saisonnières de consommation;

Bénéficier d'un produit de qualité répondant aux normes de Transports Québec;

Assumer le transport des marchandises ou d'en confier la responsabilité à un fournisseur désigné.

Ce programme est un des nombreux produits et services offerts par l'UMQ à ses membres, qui permettent aux municipalités de bénéficier d'importantes économies.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

