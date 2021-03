Regroupement d'achats d'abat-poussière - Plus de 120 municipalités économiseront près de 600 000 $ grâce à l'UMQ

MONTRÉAL, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - Grâce au regroupement d'achats d'abat-poussière de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), plus de 120 municipalités réaliseront des économies globales avoisinant les 600 000 $ pour leur approvisionnement au cours de la saison 2021.

À la suite d'un processus d'appel d'offres public lancé par l'UMQ en janvier dernier, la recommandation d'adjudication des contrats pour la fourniture et la livraison de chlorure de calcium solide en flocons et en solution liquide, produits utilisés comme abat-poussière, a été approuvée par le conseil d'administration de l'Union, le 12 mars dernier.

Pour la saison 2021, 125 municipalités et organisations municipales ont joint ce regroupement et achèteront ainsi pour près de 751 000 kilogrammes de chlorure de calcium en flocons et plus de 13 900 000 litres de chlorure en solution liquide, une hausse de 3 % comparativement à l'année 2019.

Outre l'économie globale réalisée par les participants, l'analyse des soumissions reçues révèle notamment que six des sept lots d'adjudication faisant partie de cet appel d'offres affichent un prix moyen pondéré de 2021 inférieur d'au minimum 7 %, comparativement au prix moyen pondéré de 2020.

Le regroupement d'achats d'abat-poussière de l'UMQ offre aux municipalités plusieurs avantages :

Approvisionnement garanti;

Prix fixe et garanti pour toute la durée du contrat;

Produit de qualité répondant au standard exigé et à la norme BNQ 2410-300;

Appel d'offres et de contrats octroyés et renouvelés annuellement;

Devis conforme et offrant les garanties requises au niveau du produit et du service;

Simplification du processus d'appels d'offres et de gestion des contrats;

Maintien du contrôle sur les opérations de commandes, de livraison, d'épandage et de facturation.

Ce programme est un des nombreux produits et services offerts par l'UMQ à ses membres, qui permettent aux municipalités de bénéficier d'importantes économies.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca