Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement : Réaction de l'Association minière du Québec

ENFIN!

QUÉBEC, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec accueille positivement la publication du nouveau Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement (REAFIE) qui met fin à des mois d'attente afin de doter le Québec d'un cadre clair en matière de processus d'autorisation environnementale. Une analyse plus approfondie demeure toutefois nécessaire afin de déterminer l'impact réel des dispositions réglementaires sur le secteur minier.

Pour l'AMQ, il n'est pas acquis que les modifications apportées permettront de réduire les délais d'autorisation des projets miniers, élément majeur en ce qui concerne l'attractivité du Québec auprès des investisseurs. L'industrie minière devra donc être patiente puisque les bénéfices réels ne se feront sentir qu'à moyen et long terme.

Citations

« L'industrie minière prône depuis plusieurs années une réduction des irritants dans le développement des projets miniers, sans pour autant demander une déréglementation. Le gouvernement actuel s'y est attaqué avec sérieux et en collaboration avec les différents secteurs concernés. Nous en sommes satisfaits et saluons la démarche. Toutefois, l'impact réel des modifications sur le secteur n'est pas mesurable à ce stade-ci et seul le temps dira si les objectifs ont été atteints. »

« Le processus de modification de la réglementation, qui a débuté sous le précédent gouvernement, a été long et a malheureusement nui à l'attractivité du Québec, qui a plongé de la 4e à la 18e position du palmarès des meilleures juridictions mondiales où investir. En ce qui concerne spécifiquement la prévisibilité de sa réglementation environnementale, le Québec est passé de la 10e à la 41e place. Cela démontre clairement que les investisseurs ont horreur de l'incertitude. Le moment est donc venu de bien intégrer la nouvelle réglementation et de continuer à développer des mines dans le respect des gens et de l'environnement. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Source : Mathieu St-Amant, Directeur, Communications stratégiques, Association minière du Québec, Courriel : [email protected]; Renseignements médias : Anne-Marie Painchaud, Conseillère, Communications et marketing, Association minière du Québec, Cell. : 418 953-9145, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.amq-inc.com